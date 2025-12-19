Τέμπη: Νέα αναβολή στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Για τις 9 Ιανουαρίου 2026 ορίστηκε η συνέχιση της δίκης που αφορά την απώλεια του βιντεοληπτικού υλικού από τη διαδικασία φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η νέα αναβολή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων, όπως και το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης να αποκλειστεί η πολιτική αγωγή για λόγους δικονομικής φύσεως.

Η διαδικασία διακόπηκε εκ νέου, χωρίς να εξεταστεί η ουσία της υπόθεσης, γεγονός που οδήγησε σε αγανάκτηση τις οικογένειες των θυμάτων. Όπως επισήμανε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, είναι η πέμπτη φορά που το δικαστήριο δεν προχωρά στην εκδίκαση της υπόθεσης εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων. Αντίστοιχα, ο πατέρας θύματος Π. Ρούτσι κατήγγειλε ειρωνικές συμπεριφορές εντός της δικαστικής αίθουσας και ζήτησε σεβασμό.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar. Μετά από αλλεπάλληλες διακοπές της συνεδρίασης, προκειμένου να εξεταστούν αιτήματα της πολιτικής αγωγής, το δικαστήριο όρισε τελικά ως επόμενη δικάσιμο την 9η Ιανουαρίου 2026.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων αιτήθηκαν την απομάκρυνση της πολιτικής αγωγής για διαδικαστικούς λόγους, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των συγγενών. Ο Ηλίας Παπαγγελής εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις και οι παραλείψεις δεν επιτρέπουν να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για εκτεταμένες παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας πως ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Διαβάστε επίσης