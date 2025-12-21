Μυλοπόταμος: 69χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε χωράφι

Θλίψη έχει προκαλέσει στην περιοχή του Μυλοποτάμου ο αιφνίδιος θάνατος ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο χωράφι του.

Ο άτυχος άνδρας μετέβη στο χωράφι το πρωί του Σαββάτου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε και πέθανε, ενώ φαίνεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Ελληνική Αστυνομία.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

