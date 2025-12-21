Αθήνα: Eπιστροφή πινακίδων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία - Ποιες δεν επιστρέφονται

Στην επιστροφή πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προχωρά ο δήμος Αθηναίων για να διευκολύνει τις μετακινήσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09.00 έως τις 14.30.

Επίσης, γνωστοποιείται πως δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης, που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.