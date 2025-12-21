80 παράνομοι μετανάστες σε Χίο και Σάμο - «Κυνηγητό» με το Λιμενικό

Συνεχίζονται οι ροές παρανόμων μεταναστών στην χώρα.

Η Λιμενική Αρχή Χίου ενημερώθηκε το μεσημέρι για ταχύπλοο σκάφος που κινούνταν από τις τουρκικές ακτές προς τη θαλάσσια περιοχή «Γλάρων». Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το ταχύπλοο, το οποίο είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβαίνοντες και επέστρεφε προς την Τουρκία. Στα σήματα του Λιμενικού δεν υπήρξε ανταπόκριση και ακολούθησε καταδίωξη. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 25χρονος αλλοδαπός χειριστής, υπήκοος Τουρκίας.

42 άτομα στη Χίο

Σε χερσαίες έρευνες από τη Λιμενική Αρχή και την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου εντοπίστηκαν 42 αλλοδαποί (9 άντρες, 11 γυναίκες και 22 ανήλικοι). Μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Χίου. Σύμφωνα με την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου, οι αλλοδαποί αναγνώρισαν τον 25χρονο ως διακινητή. Συνελήφθη με κατηγορίες που αφορούν τον νόμο για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών, παράνομη είσοδο και απείθεια, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε.

Σάμος – αποβίβαση σε Μεγάλο και Μικρό Σεϊτάνι

Τις βραδινές ώρες της 18.12.2025, ακόμη ένα ταχύπλοο αποβίβασε αλλοδαπούς στην παραλία «Μεγάλο Σεϊτάνι» στη Σάμο και κινήθηκε προς την Τουρκία. Δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν στην περιοχή. Ο χειριστής προσήραξε το σκάφος σε βραχώδη ακτή στο «Μικρό Σεϊτάνι» και διέφυγε. Το πρωί, στο πλαίσιο χερσαίων ερευνών, εντοπίστηκαν 38 αλλοδαποί από την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου σε συνεργασία με κλιμάκιο της Frontex. Μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στο λιμάνι Καρλοβασίου και οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Το σκάφος κατασχέθηκε.

