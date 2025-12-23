Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο: 69 άτομα αποβιβάστηκαν σε παραλία του νησιού
Οι αφιχθέντες θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στα Χανιά
Νέα άφιξη σκάφους μεταναστών σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) στη Γαύδο.
Συνολικά 69 μετανάστες αποβιβάστηκαν πριν από λίγες ώρες σε ακτή του νησιού.
Σύμφωνα με τη neakriti.gr, το μεσημέρι θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Παλαιόχωρα Χανιών και στη συνέχεια στην Αγυιά.
