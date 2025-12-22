Έβρος: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε με αυτοκίνητο εννιά μετανάστες
Ο κατηγορούμενος μετέφερε τους μετανάστες με το αυτοκίνητό του
Στη σύλληψη αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, σε περιοχή του Έβρου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας εννέα μετανάστες. Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
