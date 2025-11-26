Αποκαλυπτική έρευνα: Η φήμη πράγματι... σκοτώνει - Μειωμένο το προσδόκιμο ζωής για τους τραγουδιστές

Η διασημότητα μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής κατά 4,6 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health.

Η φήμη μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής των διάσημων τραγουδιστών όσο και το περιστασιακό κάπνισμα τσιγάρων, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη η οποία συνέκρινε δεδομένα μεταξύ περισσότερο και λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health, η διασημότητα μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά 4,6 χρόνια.

Στο παρελθόν έχει διαπιστωθεί ότι οι περιοδείες, οι συναυλίες και ο τρόπος ζωής των σταρ μειώνουν το προσδόκιμο ζωής τους. Ωστόσο, η νέα ανάλυση δείχνει για πρώτη φορά μια άμεση σχέση μεταξύ φήμης και θνησιμότητας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Witten Herdecke με έδρα το Witten της Γερμανίας εξέτασαν τις περιπτώσεις 648 τραγουδιστών, οι μισοί από τους οποίους ήταν διάσημοι και οι άλλοι μισοί λιγότερο γνωστοί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σόλο καλλιτέχνες, ερμηνευτές και τραγουδιστές back-up σε συγκροτήματα.

Οι διάσημοι αστέρες επιλέχθηκαν από τους 2.000 κορυφαίους καλλιτέχνες όλων των εποχών, μια λίστα που καταρτίστηκε από τον ιστότοπο κατάταξης Acclaimed Music. Οι Beatles, ο Bob Dylan, οι Rolling Stones, ο David Bowie και ο Bruce Springstein συμπληρώνουν τα πέντε πιο αναγνωρισμένα ονόματα του ιστότοπου.

Οι ακαδημαϊκοί αντιστοίχισαν κάθε διάσημο τραγουδιστή με έναν λιγότερο γνωστό, σε ζεύγη με βάση τα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο, την εθνικότητα και το μουσικό είδος.

Διαπίστωσαν ότι οι διάσημοι τραγουδιστές ζούσαν κατά μέσο όρο μέχρι τα 75 έτη, ενώ οι λιγότερο διάσημοι τραγουδιστές ζούσαν μέχρι τα 79 έτη.

«Σημείο καμπής» για την υγεία

«Ο αυξημένος κίνδυνος που συνδέεται με τη φήμη είναι συγκρίσιμος με άλλους γνωστούς κινδύνους για την υγεία, όπως το περιστασιακό κάπνισμα», έγραψαν οι συγγραφείς.

Απομονώνοντας τη φήμη ως παράγοντα κινδύνου για την υγεία, η μελέτη δείχνει ότι η επίτευξη της διασημότητας μπορεί να αποτελέσει «σημείο καμπής» που οδηγεί σε μεγαλύτερα προβλήματα για τον οργανισμό.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι σόλο καλλιτέχνες βρίσκονταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με τους τραγουδιστές που μπορούσαν να στραφούν στα μέλη της μπάντας για «συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη».

Η απώλεια της ιδιωτικότητας, η έντονη δημόσια κριτική και η πίεση για την απόδοση είναι όλοι παράγοντες που θεωρούνται ότι συμβάλλουν σε αυτό, αν και η μελέτη σημειώνει ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη σύνδεση.

«Η φήμη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής και υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να μετριαστούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις της στην υγεία», σημειώνει η έρευνα.

Η μελέτη ωστόσο δεν ήταν ισορροπημένη ως προς το φύλο, καθώς το δείγμα αποτελούνταν από άνδρες κατά 83,5%.

«Ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος»

Ο τρόπος ζωής «ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος» έχει αποτελέσει το επίκεντρο προηγούμενων ερευνών σχετικά με τους κινδύνους υγείας που συνδέονται με τη φήμη, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πιθανότητας κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ.

Μια αμερικανική μελέτη του 2007 διαπίστωσε ότι οι ποπ σταρ που γνώρισαν φήμη μεταξύ των ηλικιών 2 και 25 ετών είχαν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν κινδύνους υγείας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Στην κουλτούρα είναι γνωστός ο όρος «κλαμπ των 27», των σταρ της μουσικής που πέθαναν σε ηλικία 27 ετών, όπως η Amy Winehouse, ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο Jim Morrison, ο Kurt Cobain και ο Brian Jones.

Το 2011, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θανάτου για διάσημους μουσικούς στην συγκεκριμένη ηλικία των 27 ετών, διαπιστώνοντας αντίθετα ότι οι νέοι ροκ σταρ έχουν «γενικά αυξημένο κίνδυνο καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των 20 και των 30 ετών».

Τα τελευταία χρόνια, οι θαυμαστές και οι αγαπημένοι τους έχουν μείνει συντετριμμένοι από τον θάνατο νέων δημοφιλών καλλιτεχνών, όπως ο ράπερ Μακ Μίλερ (26), ο DJ Avicii (28) και ο Λίαμ Πέιν (31) των One Direction.

*Με πληροφορίες από BBC

