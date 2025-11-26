Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

Ο Mario Dewar Barrett ξαφνιάστηκε από την κίνηση της γυναίκας - που φορούσε βέρα στο χέρι - και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια συναυλίας υπέστη ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, με θαυμάστρια να του πιάνει τον καβάλο ενώ αυτός τραγουδούσε στη σκηνή το Σάββατο (22/11) στο Ντιτρόιτ.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από άτομο που παρευρέθηκε στη συναυλία, φαίνεται η στιγμή που μια γυναίκα με βέρα στο χέρι θώπευσε τον 39χρονο τραγουδιστή.

Ο Mario Dewar Barrett ξαφνιάστηκε από την κίνηση και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

