Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο
Ο Mario Dewar Barrett ξαφνιάστηκε από την κίνηση της γυναίκας - που φορούσε βέρα στο χέρι - και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».
Σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια συναυλίας υπέστη ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, με θαυμάστρια να του πιάνει τον καβάλο ενώ αυτός τραγουδούσε στη σκηνή το Σάββατο (22/11) στο Ντιτρόιτ.
Σε βίντεο που καταγράφηκε από άτομο που παρευρέθηκε στη συναυλία, φαίνεται η στιγμή που μια γυναίκα με βέρα στο χέρι θώπευσε τον 39χρονο τραγουδιστή.
Ο Mario Dewar Barrett ξαφνιάστηκε από την κίνηση και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».
