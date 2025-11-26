Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

Σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια συναυλίας υπέστη ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, με θαυμάστρια να του πιάνει τον καβάλο ενώ αυτός τραγουδούσε στη σκηνή το Σάββατο (22/11) στο Ντιτρόιτ.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από άτομο που παρευρέθηκε στη συναυλία, φαίνεται η στιγμή που μια γυναίκα με βέρα στο χέρι θώπευσε τον 39χρονο τραγουδιστή.

Ο Mario Dewar Barrett ξαφνιάστηκε από την κίνηση και ενώ τραγουδούσε της είπε «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Mario checks married fan who groped him during his concert in Detroit:



“Stop playing with me.” pic.twitter.com/zZLX6t37xh — Buzzing Pop (@BuzzingPop) November 25, 2025

