Η Μάρθα Στιούαρτ το πρόσωπο της νέας γιορτινής καμπάνιας της American Eagle

Όταν πρόκειται για δώρα για τις γιορτές, η Μάρθα Στιούαρτ ξέρει καλύτερα από όλους και το αποδεικνύει στη νέα καμπάνια της American Eagle.

Η 84χρονη επιχειρηματίας είναι το νέο πρόσωπο της εταιρείας ρούχων, όπως φαίνεται και σε μια διαφήμιση, στην οποία εμφανίζεται απ' την κορφή ως τα νύχια ντυμένη με τα χαρακτηριστικά τζιν της American Eagle, τα οποία συνδύασε με λαμπερά διαμάντια.

«Αυτές τις γιορτές, δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το τέλειο», ακούγεται να λέει η Στιούαρτ σε ένα βίντεο για την καμπάνια που δημοσιεύτηκε στο Instagram. «Το να κάνω δώρα με γενναιοδωρία κατά τη διάρκεια των εορτών ήταν πάντα μια από τις μεγαλύτερες χαρές μου».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DRevHzgDUPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Όταν το δώρο είναι ένα ζευγάρι τζιν, είναι πάντα γενναιόδωρο. Καλώς ήρθατε στην εποχή των τζιν της Martha. Ξεκινήστε να κάνετε δώρα», γράφει η λεζάντα του βίντεο.

Η καμπάνια έχει ως στόχο να αναδείξει τη διαχρονική φύση του τζιν ως ένα δώρο που αρέσει πάντα σε όλους.