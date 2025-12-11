Άλμα τρόμου: Αλεξίπτωτο σκάλωσε στο φτερό του αεροκάφους - Η κίνηση ματ του skydiver
Στο πλαίσιο εκδήλωσης Λέσχης Αλεξιπτωτιστών που λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία
Πλάνα που κόβουν την ανάσα έδωσε στη δημοσιότητα το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών και έχουν καταγράψει τη συγκλονιστική στιγμή όπου ένας αλεξιπτωτιστής βρίσκεται κυριολεκτικά παγιδευμένος στον αέρα με το αλεξίπτωτό του να έχει μπλεχτεί στο φτερό του αεροσκάφους
Το εφεδρικό αλεξίπτωτο ενός skydiver, ο οποίος βουτάει στο κενό, μπλέκεται στο φτερό του αεροσκάφους, σε ύψος 15 χιλιάδων ποδiών (4.572 μέτρα) με τον ίδιο να παλεύει να απελευθερωθεί.
Ο αλεξιπτωτιστής έμεινε κρεμασμένος, αλλά χάρη στην ψυχραιμία του, να βγάλει το μαχαίρι που είχε μαζί του και να κόψει το σχοινί του εφεδρικού αλεξίπτωτου, απελευθερώθηκε με ελαφρά μόνο τραύματα.
Οι στιγμές τρόμου στον αέρα
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Βόρειο Κουίνσλαντ, αλλά μόλις πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε. To αεροσκάφος τύπου Cessna Caravan και ο πιλότος, μισθώθηκαν από μία λέσχη αλεξιπτωτιστών στο πλαίσιο πολυήμερης εκδήλωσης.