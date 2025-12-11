Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα, σηματοδοτώντας επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της. Η ανανέωση αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας: να δημιουργεί συναρπαστικές στιγμές διασκέδασης, πιο άμεσες και πιο ζωντανές. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια απλή αλλά καθοριστική αλήθεια: κάθε στιγμή έχει αξία.

Σε έναν κόσμο όπου οι δυνατές εμπειρίες γίνονται όλο και πιο σπάνιες, η Stoiximan θέλει να τις κάνει πιο άμεσες και πιο προσωποποιημένες. Η νέα ταυτότητα εκφράζει ακριβώς αυτό - την υπόσχεση ενός brand που εξελίσσεται διαρκώς ώστε κάθε αλληλεπίδραση να μπορεί να μετατραπεί σε μια στιγμή που μένει.

Ένα δυναμικό οικοσύστημα για μια νέα εποχή εμπειριών

  • Το νέο λογότυπο της Stoiximan αποδίδει αυτή την εξέλιξη: διατηρεί την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά αποκτά καθαρότητα, ισορροπία και μοντέρνο χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ιδανικά σε κάθε περιβάλλον -από μεγάλες οθόνες μέχρι τις μικρότερες ψηφιακές επιφάνειες όπου οι στιγμές των χρηστών
    γεννιούνται καθημερινά.
  • Παράλληλα, το χαρακτηριστικό γράμμα “S” γίνεταιπλέον ένα αυτόνομο, ευέλικτο σύμβολο που συνθέτει τα νέα patterns του brand. Είναι μια οπτική μεταφορά της ενέργειας και του ρυθμού της στιγμής - της κίνησης που προηγείται κάθε εμπειρίας.
  • Το νέο, πιο φωτεινό μπλε χρώμα δεν είναι μια απλή αισθητική επιλογή. Εκφράζει τη ζωντάνια και τη δυναμική που χαρακτηρίζουν την ‘μπλε’ Stoiximan, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίθεση, τη σαφήνεια και τη συνολική λειτουργικότητα της νέας εικόνας σε κάθε σημείο επαφής.
  • Το ανανεωμένο graphic system λειτουργεί ως ο παλμός του brand. Μια κοινή οπτική γλώσσα που επιτρέπει στη Stoiximan να αφηγείται ιστορίες με συνέπεια, ζωντάνια και ξεκάθαρη προσωπικότητα.

Ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, δήλωσε σχετικά: «Η Stoiximan εξελίσσεται διαρκώς, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ψυχαγωγία εδώ και δεκατρία χρόνια. Η νέα εικόνα δεν αλλάζει ποιοι είμαστε, εκφράζει όμως καλύτερα πού θέλουμε να πάμε. Καθώς η ψυχαγωγία εξελίσσεται και οι προσδοκίες του κοινού αυξάνονται, η Stoiximan επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και υπευθυνότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου τα brands συχνά μοιάζουν μεταξύ τους, εμείς επιλέγουμε να ξεχωρίζουμε με μια ενιαία και μοντέρνα ταυτότητα που αντανακλά τη δική μας φιλοσοφία. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε εμπειρίες με πραγματική αξία - στιγμές που μένουν».

Σχετικά με τη Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη. Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan. Παράλληλα, στηρίζει εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη
συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Stoiximan, η οποία υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο μέσα από το πρόγραμμα–ομπρέλα “Iroes”. Κάτω από αυτό αναπτύσσονται τα τρία βασικά CSR προγράμματα της εταιρείας: Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν, Empower Forward και Wheels of Change, έχοντας υποστηρίξει περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα.

