Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές
Μια φωτογραφική ματιά στη σπάνια περίοδο που το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης αποκαλύπτεται ολόκληρο
Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης είχαν την ευκαιρία να δουν τον Παρθενώνα σχεδόν ελεύθερο από σκαλωσιές.
Η προσωρινή απομάκρυνσή τους σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα φάση του μακροχρόνιου έργου αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Οι σκαλωσιές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εικόνας του μνημείου, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης συνεχίζονται συστηματικά εδώ και δεκαετίες.
Στόχος των ειδικών του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης είναι η προστασία και διατήρηση του ναού, που έχει υποστεί φθορές από φυσικά αίτια, ρύπανση αλλά και παλαιότερες επεμβάσεις.
Η πρόσφατη αφαίρεση των σκαλωσιών, στο πλαίσιο της μετάβασης από μία φάση εργασιών σε άλλη, επέτρεψε στο κοινό να αντικρίσει τον Παρθενώνα σχεδόν όπως υψωνόταν τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν χτίστηκε προς τιμήν της θεάς Αθηνάς.
Η εικόνα του ναού, φωτισμένου κάτω από τον αττικό ουρανό χωρίς τα μεταλλικά ικριώματα, αποτέλεσε πηγή θαυμασμού και αφορμή για εκατοντάδες φωτογραφίες από επισκέπτες και κατοίκους.
Το έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα συνεχίζεται με στόχο τη μακροχρόνια σταθερότητα και ανάδειξη του μνημείου, το οποίο παραμένει σύμβολο του κλασικού πνεύματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.
Όταν οι σκαλωσιές τοποθετηθούν ξανά, θα υπενθυμίσουν πως η αποκατάσταση του Παρθενώνα δεν είναι έργο μιας εποχής, αλλά μιας διαρκούς φροντίδας απέναντι στην ιστορία.