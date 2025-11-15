Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

Επισκέπτες στην Ακρόπολη απολαμβάνουν τη θέα του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές, κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας περιόδου όπου οι εργασίες αποκατάστασης έχουν κάνει παύση

Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης είχαν την ευκαιρία να δουν τον Παρθενώνα σχεδόν ελεύθερο από σκαλωσιές.

Τουρίστες στον αρχαίο ναό AP

Η προσωρινή απομάκρυνσή τους σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα φάση του μακροχρόνιου έργου αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Η θέα της πόλης με τον ναό του Παρθενώνα του 5ου αιώνα π.Χ. να δεσπόζει στην κορυφή του λόφου της Ακρόπολης, την Κυριακή. AP

Περαστικοί στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, κάτω από τον φωτισμένο Παρθενώνα, απολαμβάνουν τη θέα του μνημείου χωρίς σκαλωσιές AP

Οι σκαλωσιές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εικόνας του μνημείου, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης συνεχίζονται συστηματικά εδώ και δεκαετίες.

Ο μουσικός του δρόμου Μαρίνος Κυριακόπουλος παίζει καθώς πεζοί περνούν μπροστά από τον ναό του Παρθενώνα. AP

Επισκέπτες στο Μουσείο της Ακρόπολης, με φόντο τον Παρθενώνα του 5ου αιώνα π.Χ. που δεσπόζει στον λόφο της Ακρόπολης, στην Αθήνα. AP

Στόχος των ειδικών του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης είναι η προστασία και διατήρηση του ναού, που έχει υποστεί φθορές από φυσικά αίτια, ρύπανση αλλά και παλαιότερες επεμβάσεις.

Τουρίστες απολαμβάνουν τη θέα από τον λόφο του Φιλοπάππου, με φόντο τον Παρθενώνα που υψώνεται πάνω από την Ακρόπολη, στην Αθήνα. AP

Μια τουρίστρια ποζάρει για φωτογραφία μπροστά από τον Παρθενώνα, στην Αθήνα AP

Η πρόσφατη αφαίρεση των σκαλωσιών, στο πλαίσιο της μετάβασης από μία φάση εργασιών σε άλλη, επέτρεψε στο κοινό να αντικρίσει τον Παρθενώνα σχεδόν όπως υψωνόταν τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν χτίστηκε προς τιμήν της θεάς Αθηνάς.

Ο ναός του Παρθενώνα του 5ου αιώνα π.Χ. υψώνεται στον λόφο της Ακρόπολης. AP

Ο ναός του Παρθενώνα στον αρχαίο λόφο της Ακρόπολης αντικατοπτρίζεται σε μια λίμνη νερού μετά τη βροχή. AP

Η εικόνα του ναού, φωτισμένου κάτω από τον αττικό ουρανό χωρίς τα μεταλλικά ικριώματα, αποτέλεσε πηγή θαυμασμού και αφορμή για εκατοντάδες φωτογραφίες από επισκέπτες και κατοίκους.

Τουρίστες περπατούν μπροστά από τον φωτισμένο Παρθενώνα. AP

Τουρίστες στέκονται μπροστά από τον φωτισμένο ναό του Παρθενώνα. AP

Το έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα συνεχίζεται με στόχο τη μακροχρόνια σταθερότητα και ανάδειξη του μνημείου, το οποίο παραμένει σύμβολο του κλασικού πνεύματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Μια τουρίστρια περπατά στον λόφο του Φιλοπάππου, με φόντο τον Παρθενώνα. AP

Μια γυναίκα περπατά κρατώντας την ομπρέλα της στο λόφο της Πνύκας, κάτω από τον ναό του Παρθενώνα στην Ακρόπολη AP

Όταν οι σκαλωσιές τοποθετηθούν ξανά, θα υπενθυμίσουν πως η αποκατάσταση του Παρθενώνα δεν είναι έργο μιας εποχής, αλλά μιας διαρκούς φροντίδας απέναντι στην ιστορία.

Ο Παρθενώνας του 5ου αιώνα π.Χ., στην κορυφή του λόφου της Ακρόπολης, φαίνεται μέσα από ένα παλιό παράθυρο στην Αθήνα. AP

