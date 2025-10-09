Ο Παρθενώνας «ελευθερώθηκε» από τις σκαλωσιές
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τη δυτική πλευρά του μνημείου χωρίς τα μεταλλικά ικριώματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια σπάνια εικόνα του Παρθενώνα, απαλλαγμένη από τα μεταλλικά ικριώματα που τον συνόδευαν επί σειρά ετών λόγω των εργασιών αποκατάστασης, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες. Οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά του ναού.
Παρόλο που οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αναμένεται να συνεχιστούν, η εικόνα αυτή θεωρείται προσωρινή. Οι επόμενες κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν προβλέπεται να είναι μικρότερες και πιο ευέλικτες, ώστε να μην κρύβουν ξανά ολόκληρο το μνημείο του Παρθενώνα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
Δείτε τις εικόνες
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρυσός και ασήμι στα ύψη: Οι… Βασιλιάδες της αγοράς «ξαναχτυπούν»
20:12 ∙ WHAT THE FACT
Μοναδικό γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν βουτύρου κυκλοφορεί στη Γαλλία
20:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς: «Όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα
20:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λεξ: Αλλάζει ημερομηνία η συναυλία του στην Θεσσαλονίκη
19:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Παρθενώνας «ελευθερώθηκε» από τις σκαλωσιές
07:47 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει
20:39 ∙ ΚΑΙΡΟΣ