Ο Παρθενώνας «ελευθερώθηκε» από τις σκαλωσιές

Μια σπάνια εικόνα του Παρθενώνα, απαλλαγμένη από τα μεταλλικά ικριώματα που τον συνόδευαν επί σειρά ετών λόγω των εργασιών αποκατάστασης, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες. Οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά του ναού.

Παρόλο που οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αναμένεται να συνεχιστούν, η εικόνα αυτή θεωρείται προσωρινή. Οι επόμενες κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν προβλέπεται να είναι μικρότερες και πιο ευέλικτες, ώστε να μην κρύβουν ξανά ολόκληρο το μνημείο του Παρθενώνα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας INTIME NEWS

Η υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακρόπολης έπειτα από δύο δεκαετίες αφαίρεσε τις σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα INTIME NEWS

