Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει άκρως απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου

Οι ΗΠΑ θα υφίσταντο καταστροφική ήττα και θα έχαναν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο τους εάν προσπαθούσαν να σταματήσουν την εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν, σύμφωνα με μια άκρως απόρρητη έκθεση του Πενταγώνου. Τα πολεμικά παιχνίδια έδειξαν ότι οι ΗΠΑ θα δέχονταν συντριβή από το οπλοστάσιο της Κίνας που αποτελείται από περίπου 600 υπερηχητικά όπλα, μαζί με πυραύλους και πυρηνικά υποβρύχια.

Η ζοφερή αξιολόγηση, που αποκαλύφθηκε από τους New York Times, επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα προηγούμενων πολεμικών ασκήσεων, αλλά τόνισε επίσης ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση του αμερικανικού στρατού και τη συνεχιζόμενη εξάρτησή του από ξεπερασμένες μεθόδους.

Αυτό σημαίνει ότι οι επικεφαλής του Πενταγώνου πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες ότι είναι «στρατηγοί που πολεμούν τον τελευταίο πόλεμο» και ότι δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στις ταχέως εξελισσόμενες, φθηνότερες και πιο αναλώσιμες μορφές τεχνολογίας όπλων, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Πιλότος κινεζικού μαχητικού αεροσκάφους σε άσκηση κοντά στην Ταϊβάν

Η κυριαρχία μιας μικρής ομάδας μεγα-εργολάβων στο στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα των ΗΠΑ θα αμφισβητηθεί επίσης μετά την έκθεση, η οποία λέγεται ότι έκανε έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να «χλωμιάσει» όταν την είδε. Πλοία όπως το USS Gerald R. Ford, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων -το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο- συχνά καταστρέφονταν σε σενάρια που είχαν σχεδιαστεί για την άμυνα των ΗΠΑ στην Ταϊβάν.

Παρ'ολα αυτά, το Πεντάγωνο εξακολουθεί να σχεδιάζει να κατασκευάσει εννέα ακόμη παρόμοια πλοία. Οι υποστηρικτές μιας διαφορετικής πορείας θα υποστηρίξουν ότι μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα πρέπει να δαπανηθεί σε δυνατότητες drones και κυβερνοασφάλειας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δείξει την εξασθενημένη δύναμη των παραδοσιακών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των τανκς, θα υποστηρίξουν.

Η τελευταία έκθεση-βόμβα για το Πεντάγωνο έρχεται μετά την εντολή του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στους στρατηγούς του να είναι προετοιμασμένοι για μια πιθανή εισβολή στην Ταϊβάν ήδη από το 2027. Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι η αυτοδιοικούμενη δημοκρατία αποτελεί μέρος της Κίνας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού με τη βία. Με τις ΗΠΑ να είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την Ταϊβάν, η Κίνα θα μπορούσε να εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον αμερικανικών δικτύων ενέργειας και ύδρευσης.

Η μυστική έκθεση του Πενταγώνου εστάλη πρόσφατα στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε ανησυχητικές λεπτομέρειες για το πώς η Κίνα θα μπορούσε να καταρρίψει αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και δορυφόρους.

Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «χάνουμε κάθε φορά» σε προσομοιώσεις του Πενταγώνου για μια σύγκρουση στην Ταϊβάν. Νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι η Κίνα «προετοιμάζεται» και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση, η απειλή που θέτει η Κίνα είναι πραγματική και θα μπορούσε να είναι επικείμενη». Η Κίνα κατηγόρησε τον Χέγκσεθ ότι διατυπώνει «αβάσιμες κατηγορίες».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ μέχρι στιγμής, οι αμερικανικοί στρατιωτικοί πόροι έχουν αποσυρθεί από την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού για την υποστήριξη των στρατιωτικών αναγκών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Αλλά και επί των ημερών Μπάιντεν, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα ξέμεναν γρήγορα από βλήματα πυροβολικού σε έναν πόλεμο για την Ταϊβάν.

Ο Mάικλ Σουέιν, ανώτερος ερευνητής στο Πρόγραμμα Ανατολικής Ασίας στο Ινστιτούτο Quincy για Υπεύθυνη Πολιτική, δήλωσε: «Συμφωνώ με αυτήν την έκκληση προς τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείψει πολλά από τα παλαιότερα όπλα του και να μεταβεί σε μια δύναμη που αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα είδη απειλών και δυνατοτήτων που αντιμετωπίζει η χώρα».

Αλλά πρόσθεσε: «Η υπόθεση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν την παγκόσμια στρατιωτική τους κυριαρχία, κάτι που είναι εντελώς μη ρεαλιστικό και απαγορευτικά δαπανηρό. Χρειάζονται πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες υπερπόντιες βάσεις που στεγάζουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες; Και είναι ζωτικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγουν πόλεμο με την Κίνα για την Ταϊβάν;»

Το έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας του Τραμπ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προσπαθήσουν να αποτρέψουν μια κινεζική εισβολή διαθέτοντας έναν ανώτερο στρατό. «Δεδομένου ότι το ένα τρίτο της παγκόσμιας ναυτιλίας διέρχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομία των ΗΠΑ» ανέφερε.

«Επομένως, η αποτροπή της σύγκρουσης για την Ταϊβάν, ιδανικά διατηρώντας την στρατιωτική υπεροχή, αποτελεί προτεραιότητα». Οποιαδήποτε κινεζική κίνηση για την κατάληψη της Ταϊβάν θα μπορούσε να ξεκινήσει με ναυτικό αποκλεισμό. Τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης σειράς πολεμικών ασκήσεων, που διεξήχθησαν από το think tank του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), υποδηλώνουν ότι αυτό θα είχε τρομερές συνέπειες.

Έδειξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν χιλιάδες άνδρες, εκατοντάδες αεροσκάφη, υποβρύχια και δεκάδες πλοία, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων. Ένας αποκλεισμός, αντί για μια άμεση πλήρους κλίμακας εισβολή, θα ανάγκαζε την Ταϊβάν σε υποταγή και θα πυροδοτούσε έναν απεγνωσμένο αγώνα για την εκκένωση ενός εκατομμυρίου ξένων υπηκόων από το πολιορκημένο νησί.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα αντιμετώπιζε την μνημειώδη και ιστορική απόφαση, αν θα προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό στρατιωτικά με νηοπομπές ή αν θα άφηνε την Ταϊβάν στην τύχη της. Θα έπρεπε επίσης να εξετάσει μια επικίνδυνη, συνεχιζόμενη αερομεταφορά - όπως έκαναν οι σύμμαχοι για το Βερολίνο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνολικά 26 σενάρια πολεμικών παιχνιδιών εξετάστηκαν από το CSIS.

Στο χειρότερο σενάριο, η προσπάθειά του να σπάσει τον αποκλεισμό θα κόστιζε στις ΗΠΑ 21.000 θύματα, 45 πλοία, ένα αεροπλανοφόρο, δύο υποβρύχια και πάνω από 1.000 αεροσκάφη. Η Κίνα θα μπορούσε να υποστεί 13.000 απώλειες και έχασε 42 υποβρύχια, σχεδόν 100 πλοία και περίπου 1.000 αεροσκάφη.

