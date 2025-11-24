Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ: Η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα κλειδί για τη μεταπολεμική τάξη

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν βελτιωθεί από τη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μπουσάν, αλλά η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα είναι «κρίσιμη» για τη διατήρηση της διεθνούς τάξης.

Το Xinhua ανέφερε αυτό, επικαλούμενο τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Κίνας και των ΗΠΑ.

Ο Σι είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα είναι «σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης» και ότι «τα νικηφόρα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» θα πρέπει να «διαφυλαχθούν και από τις δύο πλευρές», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποτε πολέμησαν μαζί ενάντια στον φασισμό και τον μιλιταρισμό και τώρα πρέπει να συνεργαστούν για να διαφυλάξουν τα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το Xinhua.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ και ο Σι μίλησαν τηλεφωνικά, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος του εδάφους της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για να την καταλάβει, αν και η κυβέρνηση του νησιού απορρίπτει τον ισχυρισμό του Πεκίνου και δηλώνει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου, έπειτα από μήνες εμπορικών εντάσεων που προκλήθηκαν από τις δασμολογικές πολιτικές του Trump.

Έκτοτε, η Κίνα επανέλαβε τις αγορές αμερικανικής σόγιας και σταμάτησε την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς επί των κινεζικών προϊόντων κατά 10%, όπως επισημαίνεται σε τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρόιτερς.

Ο Σι δήλωσε ότι οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ έχουν σταθεροποιηθεί και βελτιωθεί από τη συνάντησή τους.

«Τα γεγονότα αποδεικνύουν και πάλι ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο», είπε στον Τραμπ, προτρέποντας τις δύο χώρες να διατηρήσουν τη θετική δυναμική και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη, καλώντας παράλληλα όλα τα μέρη να περιορίσουν τις διαφορές τους.

