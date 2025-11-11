Οι ηγέτες της Κίνας ήταν για καιρό ανήσυχοι και απογοητευμένοι. Η πιο πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία στον κόσμο κυριαρχούνταν από την OpenAI, την Google και άλλες αμερικανικές εταιρείες. Οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας είχαν μείνει τόσο πίσω στην Τεχνητή Νοημοσύνη στις αρχές του περασμένου έτους, με πολλές εξ΄αυτών να βασίζονται στα μοντέλα Llama ανοιχτού κώδικα της Meta Platforms , τα οποία μπορούν να ληφθούν δωρεάν. Ακόμα χειρότερα, οι περιορισμοί των ΗΠΑ στις εξαγωγές κορυφαίων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης απείλησαν να «γονατίσουν» ακόμη περισσότερο την Κίνα.

Έτσι, την άνοιξη του 2024, το Πεκίνο αύξησε την πίεση στα στελέχη της τεχνολογίας. Μια κορυφαία κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε στην Wall Street Journal ότι δέχθηκε κλήσεις από 10 διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες σε έναν μόνο μήνα, οι οποίες καλούσαν για δράση σχετικά με τα εγγενή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η χώρα χαλάρωσε τους κανονισμούς, διέθεσε χρηματοδότηση και έσπευσε να εγκαταστήσει υπολογιστική ισχύ. Εννέα μήνες αργότερα, η κινεζική νεοσύστατη εταιρεία DeepSeek προκάλεσε ανησυχία στη Σίλικον Βάλεϊ με ένα ισχυρό νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Η ελπίδα άρχισε να εδραιώνεται.

China doesn’t have America’s chip technology or private financial firepower, but it’s betting that ‘swarms beat the titan’ in the AI race https://t.co/2V18tg5dGd — The Wall Street Journal (@WSJ) November 11, 2025

«Η Κίνα έχει επιτέλους ένα μοντέλο για το οποίο μπορεί να είναι περήφανη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ σε αξιωματούχους. Η αισιοδοξία κατέκλυσε την τεχνολογική βιομηχανία της Κίνας, απελευθέρωσε μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της κυβερνητικής υποστήριξης και έδωσε νέα ώθηση στον αμερικανικό ανταγωνισμό.

Η κλιμακούμενη κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκρίνεται με τον Ψυχρό Πόλεμο και τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές συγκρούσεις που τον χαρακτήρισαν. Είναι πιθανό να έχει τουλάχιστον εξίσου σημαντικές συνέπειες. Ο ανταγωνισμός ήδη συμβάλλει στην υποστήριξη μιας παγκόσμιας αύξησης των τεχνολογικών δαπανών, η οποία έχει ενισχύσει τις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας και έχει απελευθερώσει νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης , παρά το γεγονός οτι τροφοδοτεί φόβους για μια παγκόσμια φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναμένεται να μεταμορφώσει τη βιομηχανία, την κοινωνία και τη γεωπολιτική. Ωθεί τους ηγέτες να παραμερίσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τους κινδύνους των ισχυρών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης και άλλου επιβλαβούς περιεχομένου, και της ανάπτυξης υπερ-ευφυών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν ευθυγραμμίζονται με τις ανθρώπινες αξίες. «Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν πρόκειται να κερδηθεί αν ασχολούμαστε με την ασφάλεια», υποστήριξε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε ομιλία του τον Φεβρουάριο στο Παρίσι. Και οι δύο χώρες καθοδηγούνται τόσο από τον φόβο όσο και από την ελπίδα για πρόοδο.

Στην Ουάσινγκτον και τη Σίλικον Βάλεϊ, αφθονούν οι προειδοποιήσεις ότι η «αυταρχική Τεχνητή Νοημοσύνη» της Κίνας, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, θα διαβρώσει την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή. Το Πεκίνο είναι κυριευμένο από την πεποίθηση ότι η αποτυχία να συμβαδίσει με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα διευκολύνει τις ΗΠΑ να ανακόψουν την αναβίωση της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης. Και οι δύο χώρες πιστεύουν ότι το μερίδιο αγοράς για τις εταιρείες τους σε όλο τον κόσμο είναι προς διεκδίκηση, και μαζί με αυτό, η δυνατότητα να επηρεάσουν μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν σαφές προβάδισμα, παράγοντας τα πιο ισχυρά μοντέλα ΑΙ. Η Κίνα δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί σε προηγμένα τσιπ και δεν έχει απάντηση για την οικονομική ισχύ των ιδιωτών Αμερικανών επενδυτών, οι οποίοι χρηματοδότησαν νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης ύψους 104 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025 και προετοιμάζονται για περισσότερα. Αλλά διαθέτει έναν τεράστιο πληθυσμό ικανών μηχανικών, χαμηλότερο κόστος και ένα κρατικό μοντέλο ανάπτυξης που συχνά κινείται ταχύτερα από τις ΗΠΑ, τα οποία το Πεκίνο προσπαθεί να αξιοποιήσει για να στρέψει τον ανταγωνισμό προς την κατεύθυνσή του.

?? US vs ?? China numbers here are unbelievable.



The US controls the absolute majority of known AI training compute on this planet and continues to build the biggest, most power hungry clusters.



China is spending heavily to close the gap. Recent reporting pegs 2025 AI capital… pic.twitter.com/BcO9ocYhQ1 — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) October 2, 2025

Μια νέα καμπάνια «ολόκληρης της κοινωνίας» επιδιώκει να επιταχύνει την κατασκευή clusters υπολογιστών σε περιοχές όπως η Εσωτερική Μογγολία, όπου τεράστια ηλιακά και αιολικά πάρκα παρέχουν άφθονη φθηνή ενέργεια, και να συνδέσει εκατοντάδες κέντρα δεδομένων για να δημιουργήσει μια κοινή υπολογιστική δεξαμενή -μερικοί την περιγράφουν ως «εθνικό cloud» - έως το 2028. Η Κίνα διοχετεύει επίσης εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο ηλεκτρικό της δίκτυο για να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος θα έχει τελικά το πάνω χέρι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και η κούρσα, προσθέτουν, δεν θα καθοριστεί απαραίτητα από το ποιος θα ξοδέψει περισσότερα

Η Κίνα έχει ιστορικό στο να αφήνει τις ΗΠΑ να αναλάβουν την ηγεσία στις τεχνολογίες αιχμής, μόνο και μόνο για να τις προλάβει αργότερα καθώς η τεχνογνωσία εξαπλώνεται. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Αμερικανοί είχαν σαφές προβάδισμα από νωρίς, μόνο και μόνο για να δουν το TikTok, που δημιουργήθηκε από Κινέζους μηχανικούς, τελικά να κυριαρχεί και να επαναπροσδιορίζει τον κλάδο . Το εγχειρίδιο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας δείχνει πώς κινητοποιείται σε όλα τα μέτωπα για να κάνει ξανά το ίδιο πράγμα. «Το προβάδισμά μας είναι πιθανώς στο πεδίο των μηνών αλλά όχι των ετών», δήλωσε ο Κρις ΜακΓκουάιρ , ο οποίος βοήθησε στον σχεδιασμό των ελέγχων των εξαγωγών των ΗΠΑ σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ενώ υπηρετούσε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Τα κινέζικα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατατάσσονται επί του παρόντος στην κορυφή ή κοντά στην κορυφή σε κάθε εργασία, από τον προγραμματισμό έως τη δημιουργία βίντεο, με εξαίρεση την αναζήτηση, σύμφωνα με το Chatbot Arena, μια δημοφιλή πλατφόρμα κατάταξης crowdsourcing. Εν τω μεταξύ, ο μεταποιητικός τομέας της Κίνας ξεπερνά κατά πολύ τις ΗΠΑ στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο μέσω ρομποταξί, αυτόνομων drones και ανθρωποειδών ρομπότ .

Απόηχος του Ψυχρού Πολέμου

Άνθρωποι του κλάδου, που θυμίζουν την διαστημική κούρσα του Ψυχρού Πολέμου, συχνά παρουσιάζουν την κυκλοφορία του ChatGPT ως μια «στιγμή Sputnik» για την Κίνα στον εντεινόμενο ανταγωνισμό της με τις ΗΠΑ. Λόγω των ευρέων εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης, η πιο εύστοχη αναλογία θα μπορούσε να είναι ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση για την κατασκευή αμυντικών υπολογιστών. Αν και όχι τόσο αξιομνημόνευτος όσο το σπριντ στη Σελήνη, αυτός ο λιγότερο γνωστός αγώνας δρόμου του Ψυχρού Πολέμου - τον οποίο κέρδισαν οι ΗΠΑ - ώθησε τον στρατό, τα πανεπιστήμια και τις εταιρείες της Αμερικής να παράγουν καινοτομίες στην πληροφορική που επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία, επαναπροσδιόρισαν τον πόλεμο και αναδιαμόρφωσαν την καθημερινή ζωή παγκοσμίως.

Οι ηγέτες τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Πεκίνο βλέπουν πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια επαναστατική τεχνολογία που θα μπορούσε να ξεπεράσει την ψηφιακή πληροφορική - και τους απογόνους της, το διαδίκτυο - όσον αφορά τις δυνατότητές της για ανατροπές.

Tραμπ και Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα AP

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη και αποκτήσει την ικανότητα να βελτιώνεται, θα μπορούσε να προσδώσει ακλόνητη επιστημονική, οικονομική και στρατιωτική υπεροχή στη χώρα που την ελέγχει. Εκτός αυτού, η ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να αυτοματοποιεί κουραστικές εργασίες και να επεξεργάζεται γρήγορα τεράστιες ποσότητες δεδομένων υπόσχεται να ενισχύσει τα πάντα, από τις διαγνώσεις καρκίνου έως την πυραυλική άμυνα.

Με τόσα πολλά να διακυβεύονται, το hacking και η κυβερνοκατασκοπεία είναι πιθανό να επιδεινωθούν, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δίνει στους χάκερ πιο ισχυρά εργαλεία, ενώ παράλληλα αυξάνει τα κίνητρα για ομάδες που υποστηρίζονται από κράτη να προσπαθήσουν να κλέψουν πνευματική ιδιοκτησία που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Καθώς η δυσπιστία αυξάνεται, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα δυσκολευτούν επίσης - αν ποτέ γίνει κάτι τέτοιο- να συνεργαστούν σε τομείς όπως η αποτροπή της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από εξτρεμιστικές ομάδες με καταστροφικούς τρόπους, όπως η κατασκευή βιολογικών όπλων.

«Το κόστος του Ψυχρού Πολέμου Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ήδη υψηλό και θα αυξηθεί πολύ περισσότερο», δήλωσε ο Πολ Τριόλο, πρώην αναλυτής της κυβέρνησης των ΗΠΑ και νυν επικεφαλής τεχνολογικής πολιτικής στην εταιρεία επιχειρηματικών συμβουλών DGA-Albright Stonebridge Group. «Μια κούρσα εξοπλισμών για την Τεχνητή Νοημοσύνη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι η άλλη θα τηρήσει τυχόν περιορισμούς στην ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης».

Το όραμα της Κίνας

Η εστίαση της Κίνας στην τεχνολογία χρονολογείται τουλάχιστον από το 2017, όταν ο Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης που προέβλεπε ότι η Κίνα θα γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030. Εκείνη την εποχή, το Πεκίνο ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τις δυνατότητές του να βελτιώσει την αναγνώριση προσώπου, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για τις δυνατότητες επιτήρησης της κυβέρνησης.

Η άφιξη του ChatGPT της OpenAI στο τέλος του 2022 έδειξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, εκτός από το ότι διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση πληθυσμών, είχε επίσης τη δυνατότητα να επηρεάσει τη διάδοση και τον χειρισμό ιδεών. Για μια κινεζική ηγεσία που είχε κατασκευάσει το πιο εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πληροφοριών στον κόσμο, αυτή η προοπτική ήταν ταυτόχρονα δελεαστική και τρομακτική.

Το πρώτο ένστικτο των ηγετών ήταν να επιδείξουν προσοχή. Μήνες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, η Κίνα επέβαλε τους πρώτους παγκοσμίως ολοκληρωμένους περιορισμούς στα deepfakes. Λίγο αργότερα, εισήγαγε κανόνες που λογοκρίνουν την είσοδο και την έξοδο των γενετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μια αυστηροποίηση προηγούμενων κανόνων που απαιτούσαν από τις εταιρείες τεχνολογίας να αποκαλύπτουν εκτεταμένες λεπτομέρειες σχετικά με τους αλγόριθμούς τους.

Αλλά καθώς τα αμερικανικά συστήματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης γίνονταν πιο ισχυρά, αυξάνονταν οι φόβοι της Κίνας ότι θα έχανε το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Στελέχη του τεχνολογικού κλάδου στην Κίνα άσκησαν πιέσεις για τη χαλάρωση των κανόνων της χώρας, οι οποίοι σε κάποιο σημείο απαιτούσαν από κάθε εταιρεία να προετοιμάσει έως και 70.000 ερωτήσεις για να ελέγξει εάν τα μοντέλα της παρήγαγαν ασφαλείς απαντήσεις προτού εγκριθούν για δημόσια χρήση. Οι ρυθμιστικές αρχές απλοποίησαν τη διαδικασία, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες με καλό ιστορικό να παραλείπουν τις αξιολογήσεις των δεδομένων εκπαίδευσης, σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Οι αξιωματούχοι ήταν πεπεισμένοι ότι οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονταν περαιτέρω υποστήριξη, αφότου η κυβέρνηση Μπάιντεν αυστηροποίησε τους ελέγχους εξαγωγών σε προηγμένα τσιπ στο τέλος του 2023. Η ρυθμιστική αρχή του κυβερνοχώρου άρχισε να χαλαρώνει τους κανόνες για εταιρείες που επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν την υπολογιστική ισχύ του εξωτερικού για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Το Πεκίνο επίσης έθεσε σε λειτουργία τη μηχανή του κρατικού καπιταλισμού. Περισσότερες από δώδεκα τοπικές κυβερνήσεις άρχισαν να προσφέρουν στους ερευνητές πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ σε επιδοτούμενες τιμές μέσω κρατικών κέντρων δεδομένων. Ορισμένα περιείχαν περιορισμένα αμερικανικά τσιπ που οι κινεζικές αρχές αγόρασαν από μεταπωλητές που τα προμηθεύονταν μέσω υπόγειων καναλιών..

Οι αρχές δημιούργησαν δημόσια σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση και αγορές όπου κρατικές υπηρεσίες και εταιρείες μπορούσαν να ανταλλάσσουν δεδομένα. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις διοργάνωσαν περιοδεύουσες παρουσιάσεις για να βοηθήσουν στην άντληση κεφαλαίων για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Όταν η μεγάλη ανακάλυψη της Κίνας τελικά ήρθε, στις αρχές του 2025, δεν προήλθε από μια εταιρεία που επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη γενναιοδωρία του κράτους. Η DeepSeek χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το hedge fund του ιδρυτή Liang Wenfeng και βάδισε με τον δικό της ρυθμό . Αλλά αφού το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων R1 σχεδόν έφτασε την κορυφαία προσφορά της OpenAI σε απόδοση με ένα κλάσμα του κόστους, η ελάχιστα γνωστή νεοσύστατη επιχείρηση του Liang έγινε το επίκεντρο του σχεδίου του Πεκίνου να προφτάσει τις ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εφέ DeepSeek

Ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του μοντέλου του DeepSeek, ο Σι συγκάλεσε συνάντηση με τον Liang και άλλα στελέχη του κινεζικού τεχνολογικού κλάδου. Ο Σι τους είπε να επικεντρωθούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, λέγοντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να καθορίσει την ικανότητα της Κίνας να ανταγωνιστεί παγκοσμίως.

Αυτή η συνάντηση λειτούργησε ως καταλύτης για την ανακοίνωση της Alibaba τον Φεβρουάριο ότι σχεδίαζε να επενδύσει 53 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια για την προώθηση της τεχνητής γενικής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις πηγές. Επίσης, έδωσε σήμα στον κλάδο ότι το Πεκίνο είχε σταματήσει να παίζει άμυνα.

Στις ΗΠΑ, η OpenAI είχε ήδη προκαλέσει το φάσμα του κινεζικού ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας στα μέσα Ιανουαρίου ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να δράσουν για να κατευθύνουν παγκόσμιους πόρους, όπως τα τσιπ και τη χρηματοδότηση, μακριά από έργα που υποστηρίζονται από την Κίνα και προς μια «δημοκρατική Τεχνητή Νοημοσύνη που διαμορφώνεται από τις αξίες που πάντα πρέσβευαν οι ΗΠΑ». Η επιτυχία του DeepSeek ενίσχυσε αυτό το επιχείρημα. Οι ανησυχίες για την Κίνα ήταν επίσης εμφανείς στην « Τεχνητή Νοημοσύνη 2027 », μια ευρέως διαδεδομένη έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο από ερευνητές με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία φανταζόταν τα αποτελέσματα ενός παγκόσμιου αγώνα δρόμου για την επίτευξη τεχνητής υπερνοημοσύνης.

Unsplash

Στο βασικό σενάριο των ερευνητών, ο φόβος μήπως η Κίνα προλάβει να καλύψει το χαμένο έδαφος ωθεί τις ΗΠΑ να προχωρήσουν με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2027, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι το πιο ισχυρό μοντέλο τους χάνει τον ανθρώπινο έλεγχο. Οι Αμερικανοί πολιτικοί ηγέτες, τρομοκρατημένοι από τις προειδοποιήσεις για την πρόοδο της Κίνας, αντιστέκονται στην αυστηροποίηση της ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέποντας τη συνέχιση του έργου της υπερνοημοσύνης. Μέχρι το 2030, η υπερνοημοσύνη των ΗΠΑ και της Κίνας συνωμοτεί για να αποσπάσει τον έλεγχο της Γης από την ανθρωπότητα, χρησιμοποιώντας βιολογικά όπλα για να εξαλείψει όλα τα πληρώματα υποβρυχίων και τους ανθρώπους που κρύβονται σε καταφύγια, εκτός από λίγα.

Το « Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη» της κυβέρνησης Τραμπ , το οποίο αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο, κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον γινόταν όλο και πιο επιφυλακτική απέναντι στην Κίνα. Το σχέδιο υποσχόταν να διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο τα κινεζικά μοντέλα προωθούν τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος και κάλεσε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν την κινεζική επιρροή σε πολυεθνικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στον καθορισμό παγκόσμιων προτύπων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Σι κυκλοφόρησε το δικό του εκτεταμένο σχέδιο τεχνητής νοημοσύνης, με τίτλο « AI Plus», λίγο αργότερα. Δεν αναφέρει ρητά τις ΗΠΑ, αλλά διακηρύσσει την πρόθεση του Πεκίνου να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να «αναδιαμορφώσει το παράδειγμα της ανθρώπινης παραγωγής και ζωής». Στόχος του είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να χρησιμοποιείται στο 70% της οικονομίας της Κίνας έως το 2027 και στο 90% έως το 2030.

«Σμήνη» τσιπ

Οι συμμετέχοντες στον κλάδο πιστεύουν ότι η Κίνα μπορεί να απέχει έως και μια δεκαετία από την κατασκευή μικροτσίπ που να ταιριάζουν με τα καλύτερα προϊόντα της Αμερικής, κυρίως λόγω των περιορισμών των ΗΠΑ στην πρόσβασή της σε προηγμένη τεχνολογία κατασκευής τσιπ. Η έλλειψη υπολογιστικής ισχύος υψηλής τεχνολογίας έχει καθυστερήσει κινεζικές εταιρείες όπως η DeepSeek στην ανάπτυξη των μοντέλων επόμενης γενιάς τους, δήλωσαν άτομα κοντά στις εταιρείες.

Το Πεκίνο έχει κλιμακώσει τις προσπάθειες κινητοποίησης των τεχνολογικών πρωτοπόρων του για την ανάπτυξη της δικής τους αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών , πιέζοντας εταιρείες όπως η ByteDance να αναστείλουν τις αγορές της Nvidia και να συνεργαστούν με κινεζικές εταιρείες τσιπ για την κατασκευή τεχνητής νοημοσύνης.

Η Huawei έχει συνεργαστεί με χιλιάδες τοπικές εταιρείες, συχνά υπό τον συντονισμό διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, για την ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που συνδυάζουν έως και ένα εκατομμύριο τσιπ για την ενίσχυση των υπολογιστικών δυνατοτήτων. Η Huawei δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να φτάσει τα καλύτερα συστήματα της Nvidia , παρά την κατανάλωση περισσότερης ενέργειας, οδηγώντας ορισμένους στον κλάδο να χαρακτηρίσουν τη στρατηγική «τα σμήνη νικούν τον τιτάνα». Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να επιδοτούν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των κέντρων δεδομένων εάν χρησιμοποιούν εγχώρια τσιπ, ανέφεραν άτομα του κλάδου.

Η Huawei σχεδιάζει επίσης να υπερδιπλασιάσει την χωρητικότητα των τσιπ της μέχρι το επόμενο έτος, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τον Οκτώβριο, ο Σι παρουσίασε ένα πενταετές σχέδιο για την επίτευξη τεχνολογικής αυτάρκειας υψηλότερου επιπέδου, δεσμευόμενος για έκτακτα μέτρα για την επιδίωξη σημαντικών καινοτομιών σε βασικές τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να σημειώνουν τις δικές τους προόδους, καθώς η Nvidia και άλλοι διευρύνουν τα όρια της τεχνολογίας των τσιπ. Για να πετύχει το ίδιο, η Κίνα θα πρέπει να σβήσει το προβάδισμα της Αμερικής που είχε ξεπεράσει το μισό αιώνα.

Ένα βασικό ερώτημα είναι εάν η απλή ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος με ολοένα και καλύτερα τσιπ θα είναι αρκετή για να συνεχιστεί η παραγωγή ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, λέει η Έλεν Τόουνερ, διευθύντρια στρατηγικής του Κέντρου Ασφάλειας και Αναδυόμενης Τεχνολογίας του Georgetown και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI. Εάν η απόδοση παραμείνει σταθερή παρά τις δαπάνες της OpenAI και άλλων εταιρειών -μια αυξανόμενη ανησυχία στη Silicon Valley- η Κίνα θα έχει την ευκαιρία να ανταγωνιστεί. «Δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα προς τα πού θα εξελιχθεί η τεχνολογία», είπε.

Διαβάστε επίσης