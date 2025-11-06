Οι 7 τρομακτικοί κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης

Σε ποιες περιπτώσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει τον άνθρωπο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι 7 τρομακτικοί κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και εκτός από τις ευκολίες που μπορεί να προσφέρει, κρύβει 7 σοβαρούς κινδύνους για τον άνθρωπο.

Θέσεις εργασίας

Από τους πιο πολυσυζητημένους, ο κίνδυνος αντικατάστασης των θέσεων εργασίας.

Η εξέλιξή της απειλεί σοβαρά την ανθρώπινη ανάγκη για εργασία, καθώς η τεχνολογία έρχεται να την ελαχιστοποιήση.

Περιβάλλον

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, και κατ' επέκταση η ανθρώπινη φυλή που κατοικεί σε αυτόν, αλλά η προσθήκη των τεράστιων απαιτήσεων ενέργειας και νερού των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης απλώς επιδεινώνει το βάρος.

Όχι μόνο αυτό, αλλά έχει αποδειχθεί ότι τα ίδια τα κέντρα δεδομένων μολύνουν το περιβάλλον με τοξικές ουσίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που εντείνει την ανάγκη παραγωγής περισσότερης, καθώς τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα, παρά την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπάρχει το επιχείρημα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά τα προβλήματα ρύπανσης και ενέργειας που δημιουργεί είναι μεγαλύτερα απο τα οφέλη.

Παραπληροφόρηση

Η παραπληροφόρηση έχει το δικό της μερίδιο, καθώς στο διαδίκτυο οι εικονες και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης έχουν σχεδόν κατακτήσει κάθε ψηφιακή πλατφόρμα και το αληθινό απαιτεί πλέον μία αξιόπιστη πηγή,

Τα chatbots με λανθασμένες πληροφορίες, κατευθύνουν τους χρήστες σε ενοχλητικές και βίαιες ενέργειες, ενώ η δημιουργία ψεύτικων βίντεο πραγματικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πορνογραφικών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων, κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ, μπορεί να παγιδεύσει τον οποιονδήποτε, βάζοντάς τον σε σοβαρές περιπέτειες.

Κλοπή Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα βίντεο, αλλά ποτέ δεν δημιουργεί το περιεχόμενο.

Αυτό το βίντεο, η εικόνα ή το κείμενο δημιουργείται από το πρόγραμμα που συλλέγει μια βάση δεδομένων με πραγματικό υλικό πηγής και το χρησιμοποιεί ως οδηγό, χωρίς να αναφέρεται ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το πρωτότυπο έργο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο κλέβει το περιεχόμενο, αλλά στερεί επίσης από τους ανθρώπους το πιο σημαντικό μέρος της τέχνης, που είναι η διαδικασία της δημιουργίας της.

Επιτήρηση

Ολόκληρη η τεχνολογική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των Google, Meta και Amazon, υποστηρίζεται από τη συλλογή και πώληση δεδομένων μέσω μαζικής επιτήρησης.

Η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτό το σύστημα έχει τρομακτικές επιπτώσεις στην απόλυτη λεπτομέρεια και την κλίμακα των πληροφοριών που θα μπορούσαν να συλλεχθούν, από το να μοιράζεστε τα εσώψυχά σας στο ChatGPT μέχρι την παρακολούθηση των κινήσεων των ματιών σε μια οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε πραγματικά μια διαφήμιση πριν την αφήσετε να αναπαραχθεί.

Βιομηχανία Όπλων

Με κάθε νέα τεχνολογία, είναι μόνο θέμα χρόνου πριν κάποιος σκεφτεί έναν τρόπο να τη χρησιμοποιήσει ως όπλο - και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί εξαίρεση.

Από drones ελεγχόμενα από τεχνητή νοημοσύνη μέχρι πολυβόλα και, φυσικά, κυβερνοεπιθέσεις, οι δυνατότητες είναι τρομακτικές.

Και με την ανάπτυξη των όπλων έρχεται και ένας άλλος κίνδυνος, ίσως ο πιο τρομακτικός από όλους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στρέφεται εναντίον μας

Μπορεί να φαντάζει σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, όλα είναι πιθανά, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει ανεξάρτητη και εχθρική, οπότε πρέπει να καταρτιστεί ένα εναλλακτικό σχέδιο προστασίας, και ας μείνει στα χαρτιά.

