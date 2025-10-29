Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με $500 το μήνα: Τι φοβάται ο κόσμος

Ένα αυτόνομο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με 500 δολάρια το μήνα, παρουσιάστηκε από μια τεχνολογική εταιρεία της Καλιφόρνια.

Το ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,68 μέτρων και βάρους 30 κιλών, ονομάζεται Neo και θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές του 2026 από την εταιρεία 1X Technologies με έδρα το Palo Alto.

