Αλλαγή σελίδας στην Amazon: Απολύει 14.000 υπαλλήλους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η Amazon προχωρά σε νέο «κύμα» περικοπών, ανακοινώνοντας 14.000 απολύσεις σε εταιρικό επίπεδο, μία κίνηση που σηματοδοτεί τη στροφή της εταιρείας προς την αυτοματοποίηση και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Μπεθ Γκαλέτι, τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη δεν αφορά οικονομικές δυσκολίες, κάνοντας λόγο για «αναδιοργάνωση» και επένδυση σε τομείς που η Amazon θεωρεί καθοριστικούς για το μέλλον της, «δείχνοντας» την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο εσωτερικό της μήνυμα προς τους υπαλλήλους ανέφερε ότι «κάποιοι ίσως αναρωτηθούν γιατί μειώνουμε θέσεις, ενώ η εταιρεία πηγαίνει καλά. Η σημερινή γενιά τεχνητής νοημοσύνης είναι η πλέον μεταμορφωτική τεχνολογία μετά το διαδίκτυο. Για να εξελισσόμαστε με τον ίδιο ρυθμό, πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι».

Αν και η Amazon δεν αποκάλυψε ποια τμήματα πλήττονται, οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται θα έχουν 90 ημέρες για να αναζητήσουν άλλη θέση μέσα στην εταιρεία. Παράλληλα, σημειώνει πως μέσα στο 2026 θα συνεχίσει προσλήψεις σε «στρατηγικούς τομείς».