Μια ανάσα πριν τα 5 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Νvidia - Ο νέος «χρυσός» της Wall Street

Ράλι ανόδου κατέγραψαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές οι μετοχές τηςNvidia, θέτοντας τον τεχνολογικό γίγαντα σε τροχιά για να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα ξεπεράσει σε αξία τα 5 τρισ. δολάρια

Newsbomb

Μια ανάσα πριν τα 5 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Νvidia - Ο νέος «χρυσός» της Wall Street

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, συμμετέχει σε μια συζήτηση στην έκθεση VivaTech, αφιερωμένη στην καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στο Παρίσι, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025.

Reuters Pool via Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Nvidia αναμένεται να γίνει η πρώτη εταιρεία αξίας 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ για παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σχέδια για την κατασκευή επτά υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι μετοχές του κολοσσού σημείωσαν άνοδο έως και 3,5% στα 208,05 δολάρια στις προσυνεδριακές συναλλαγές, θέτοντας τη μετοχή σε καλό δρόμο για να φτάσει σε μια χρηματιστηριακή αποτίμηση λίγο πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia γίνεται έτσι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, λιγότερο από τέσσερις μήνες αφότου έσπασε το φράγμα των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο δύο άλλες εταιρείες είναι έστω και κάπως κοντά στην Nvidia σε μέγεθος: η Microsoft και η Apple , οι οποίες έχουν αποτιμήσεις περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Μια κεφαλαιοποίηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν αδιανόητη πριν από μερικά χρόνια, ειδικά αν φτάναμε εδώ τόσο γρήγορα», δήλωσε ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής αγοράς στην Truist Advisory Services. «Η αγορά σίγουρα δίνει μεγάλη σημασία στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μετασχηματιστική και θα αλλάξει τα επιχειρηματικά μοντέλα».

Η νέα εκτόξευση της Nvidia σημειώνεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να μιλήσει στην αυριανή του κρίσιμη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σχετικά με το ναυαρχίδα του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell της εταιρείας. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 50% φέτος, δημιουργώντας αξία περίπου 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι υπεύθυνη για σχεδόν το ένα πέμπτο του κέρδους 17% του δείκτη S&P 500 από το 2025 έως την Τρίτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην εκδήλωση GTC της εταιρείας στην Ουάσινγκτον, παρουσίασε ένα νέο σύστημα για τη σύνδεση κβαντικών υπολογιστών, ανακοίνωσε μια διευρυμένη συνεργασία με την Uber Technologies και προετοιμάστηκε να αποκαλύψει νέες συμβάσεις για την προμήθεια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλες νοτιοκορεατικές εταιρείες όπως η Samsung και η Hyundai

Η άνοδος της Nvidia ενσαρκώνει τον κεντρικό ρόλο που έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά περίπου 1.275% από το τέλος του 2022, όταν η αποτίμησή της ήταν λιγότερο από 360 δισεκατομμύρια δολάρια.Οι αναλυτές λένε ότι η άνοδος αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να επεκτείνονται σε όλους τους κλάδους, αν και ορισμένοι προειδοποιούν για πιθανώς διογκωμένες αποτιμήσεις.

Η Nvidia αντιπροσωπεύει επί του παρόντος το 8,3% του δείκτη S&P 500. Οι αναλυτές της Wall Street είναι συντριπτικά αισιόδοξοι για τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Ωστόσο σημειώνουν κάποιοι, μπορεί να είναι δύσκολο για τις μετοχές της Nvidia να συνεχίσουν να αυξάνονται με την ίδια ταχύτητα.

«Οι επενδυτές έχουν διδαχθεί να αγνοούν τις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και, αν η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οποία όλοι επενδύουν υλοποιηθεί, τότε οι αποτιμήσεις είναι πιθανώς δικαιολογημένες, αλλά σίγουρα ένα μέρος του θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Dan Eye, επικεφαλής επενδύσεων στην Fort Pitt Capital Group. Αναφέρει τον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Advanced Micro Devices και η Broadcom ως παράγοντες ανησυχίας, μαζί με τις κινήσεις της Κίνας για την ανάπτυξη των δικών της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Nvidia κατέχει επί του παρόντος περισσότερο από το 90% του μεριδίου αγοράς και αυτό είναι πιο πιθανό να μειωθεί παρά να αυξηθεί», είπε. «Τα περιθώρια κέρδους είναι πιθανό να μειωθούν παρά να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Το επίτευγμα επισφραγίζει το εξαιρετικό «ράλι» που έχει καταστήσει την Nvidia κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας άνθισης της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Reuters, αυτό σηματοδοτεί τον θεαματικό μετασχηματισμό της Nvidia από κατασκευαστή εξειδικευμένων επεξεργαστών γραφικών σε ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας βιομηχανίας ΑΙ — ξεπερνώντας τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, η Microsoft και η Alphabet σε αγοραία αξία, και μετατρέποντας τον Χουάνγκ σε σύμβολο της νέας εποχής της Σίλικον Βάλεϊ

Η κυριαρχία της Nvidia έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ των ΗΠΑ προς την Κίνα έχουν καταστήσει την εταιρεία βασικό μέσο στη γεωπολιτική στρατηγική της Ουάσινγκτον. Οι ανακοινώσεις του Χουάνγκ στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia στην Ουάσινγκτον ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον ηγετικό ρόλο της εταιρείας στο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Νέα δοκιμή «υπερόπλου» - Επιτυχής εκτόξευση της πυρηνικής τορπίλης «Poseidon»

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανάσα πριν τα 5 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Νvidia - Ο νέος «χρυσός» της Wall Street

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

13:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Σημαντική νίκη για εμάς και τώρα Μονακό» (vid)

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Αναποδογύρισε ΙΧ – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού (εικόνα)

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, καταργούνται περιττά δικαιολογητικά, προχωρά η ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

13:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν: Ανακοίνωσε επίσημα τον Καλάθη - Το αντίο της Μονακό

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ξένη προς τη δημοκρατία η επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη»

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Έγινε κάτοικος... Ηρακλείου και επίσημα ο Κόντης

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και την Euroleague

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα απόρριψη για την άμεση κλήτευση «Φραπέ» και Σεμερτζίδου από τη ΝΔ

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ – Φωνές που δε λύγισαν»: Έρχεται στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ» 20 & 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε η επταώροφη πολυκατοικία στην Τουρκία – Οικογένεια πέντε ατόμων εγκλωβισμένη στα συντρίμμια

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα από δραπέτη ψυχιατρείου - «Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες», λέει η Δημογλίδου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

12:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, καταργούνται περιττά δικαιολογητικά, προχωρά η ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ