Μια ανάσα πριν τα 5 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Νvidia - Ο νέος «χρυσός» της Wall Street

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, συμμετέχει σε μια συζήτηση στην έκθεση VivaTech, αφιερωμένη στην καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στο Παρίσι, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025.

Η Nvidia αναμένεται να γίνει η πρώτη εταιρεία αξίας 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ για παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σχέδια για την κατασκευή επτά υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι μετοχές του κολοσσού σημείωσαν άνοδο έως και 3,5% στα 208,05 δολάρια στις προσυνεδριακές συναλλαγές, θέτοντας τη μετοχή σε καλό δρόμο για να φτάσει σε μια χρηματιστηριακή αποτίμηση λίγο πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia γίνεται έτσι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, λιγότερο από τέσσερις μήνες αφότου έσπασε το φράγμα των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο δύο άλλες εταιρείες είναι έστω και κάπως κοντά στην Nvidia σε μέγεθος: η Microsoft και η Apple , οι οποίες έχουν αποτιμήσεις περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Μια κεφαλαιοποίηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν αδιανόητη πριν από μερικά χρόνια, ειδικά αν φτάναμε εδώ τόσο γρήγορα», δήλωσε ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής αγοράς στην Truist Advisory Services. «Η αγορά σίγουρα δίνει μεγάλη σημασία στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μετασχηματιστική και θα αλλάξει τα επιχειρηματικά μοντέλα».

Η νέα εκτόξευση της Nvidia σημειώνεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να μιλήσει στην αυριανή του κρίσιμη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σχετικά με το ναυαρχίδα του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell της εταιρείας. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 50% φέτος, δημιουργώντας αξία περίπου 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι υπεύθυνη για σχεδόν το ένα πέμπτο του κέρδους 17% του δείκτη S&P 500 από το 2025 έως την Τρίτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην εκδήλωση GTC της εταιρείας στην Ουάσινγκτον, παρουσίασε ένα νέο σύστημα για τη σύνδεση κβαντικών υπολογιστών, ανακοίνωσε μια διευρυμένη συνεργασία με την Uber Technologies και προετοιμάστηκε να αποκαλύψει νέες συμβάσεις για την προμήθεια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλες νοτιοκορεατικές εταιρείες όπως η Samsung και η Hyundai

Η άνοδος της Nvidia ενσαρκώνει τον κεντρικό ρόλο που έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά περίπου 1.275% από το τέλος του 2022, όταν η αποτίμησή της ήταν λιγότερο από 360 δισεκατομμύρια δολάρια.Οι αναλυτές λένε ότι η άνοδος αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να επεκτείνονται σε όλους τους κλάδους, αν και ορισμένοι προειδοποιούν για πιθανώς διογκωμένες αποτιμήσεις.

Η Nvidia αντιπροσωπεύει επί του παρόντος το 8,3% του δείκτη S&P 500. Οι αναλυτές της Wall Street είναι συντριπτικά αισιόδοξοι για τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Ωστόσο σημειώνουν κάποιοι, μπορεί να είναι δύσκολο για τις μετοχές της Nvidia να συνεχίσουν να αυξάνονται με την ίδια ταχύτητα.

«Οι επενδυτές έχουν διδαχθεί να αγνοούν τις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και, αν η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οποία όλοι επενδύουν υλοποιηθεί, τότε οι αποτιμήσεις είναι πιθανώς δικαιολογημένες, αλλά σίγουρα ένα μέρος του θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Dan Eye, επικεφαλής επενδύσεων στην Fort Pitt Capital Group. Αναφέρει τον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Advanced Micro Devices και η Broadcom ως παράγοντες ανησυχίας, μαζί με τις κινήσεις της Κίνας για την ανάπτυξη των δικών της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Nvidia κατέχει επί του παρόντος περισσότερο από το 90% του μεριδίου αγοράς και αυτό είναι πιο πιθανό να μειωθεί παρά να αυξηθεί», είπε. «Τα περιθώρια κέρδους είναι πιθανό να μειωθούν παρά να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Το επίτευγμα επισφραγίζει το εξαιρετικό «ράλι» που έχει καταστήσει την Nvidia κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας άνθισης της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Reuters, αυτό σηματοδοτεί τον θεαματικό μετασχηματισμό της Nvidia από κατασκευαστή εξειδικευμένων επεξεργαστών γραφικών σε ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας βιομηχανίας ΑΙ — ξεπερνώντας τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, η Microsoft και η Alphabet σε αγοραία αξία, και μετατρέποντας τον Χουάνγκ σε σύμβολο της νέας εποχής της Σίλικον Βάλεϊ

Η κυριαρχία της Nvidia έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ των ΗΠΑ προς την Κίνα έχουν καταστήσει την εταιρεία βασικό μέσο στη γεωπολιτική στρατηγική της Ουάσινγκτον. Οι ανακοινώσεις του Χουάνγκ στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia στην Ουάσινγκτον ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον ηγετικό ρόλο της εταιρείας στο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης