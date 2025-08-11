Nvidia και AMD: Στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, χαιρετά την ομιλία του προέδρου Tραμπ κατά τη διάρκεια Συνόδου ΚΑορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μερίδιο της τάξεως του 15% των εσόδων από ορισμένα τσιπ που πωλούνται στην Κίνα, όπως μεταδίδουν οι «Financial Times».

Οι δύο «γίγαντες» κατασκευής τσιπ προχώρησαν σε αυτήν την πρωτοφανή συμφωνία με τον Λευκό Οίκο, ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής των προϊόντων τους στην κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η εφημερίδα δήλωσε ότι η Nvidia συμφώνησε να μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα των τσιπ MI308. Δύο πηγές που έχουν πληροφόρήση για τη συμφωνία δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.

Σημειώνεται ότι ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους FT. Σε δήλωσή της στην εφημερίδα, η Nvidia ανέφερε: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εφαρμόσει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός εάν μια εταιρεία «κατασκευάζει στις ΗΠΑ».

Η Κίνα αποτελεί σημαντική αγορά και για τις δύο εταιρείες. Η Nvidia πραγματοποίησε έσοδα 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 26 Ιανουαρίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 13% των συνολικών πωλήσεων. Η AMD ανέφερε έσοδα 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα για το 2024, που αντιπροσωπεύουν το 24% των συνολικών εσόδων.

Διαβάστε επίσης