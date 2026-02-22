ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1: «Κόλλησε» στη Λάρισα, γλίτωσε τα χειρότερα στο τέλος

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, αλλά η ΑΕΛ βρήκε απάντηση και είδε τον διαιτητή Τσιμεντερίδη, έπειτα από παρέμβαση του Κουμπαράκη (VAR), να της ακυρώνει γκολ στο 94’, για να μείνει το τελικό 1-1, το οποίο κρατάει τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην τρίτη θέση.

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1: «Κόλλησε» στη Λάρισα, γλίτωσε τα χειρότερα στο τέλος
Η ΑΕΛ, μετά τα αποτελέσματα απέναντι σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, απέσπασε ισοπαλία 1-1 και από τον ΠΑΟΚ στην AEL Arena, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ στο 14’ με τον Χατσίδη, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους στη συνέχεια. Οι «βυσσινί» διατήρησαν την ανταγωνιστικότητά τους και έφτασαν στην ισοφάριση στο 61’ με τον Σαγάλ, εξασφαλίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό.

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε έτσι τρία διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη, παραμένοντας στην τρίτη θέση με 47 βαθμούς, στο -3 από τον Ολυμπιακό και στο -2 από την ΑΕΚ, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Στις καθυστερήσεις, η ΑΕΛ ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση, καθώς ο Κένι έστειλε άθελα του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από γύρισμα του Μούργου. Ο Κουμπαράκης, όμως, κάλεσε στο VAR τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος τελικά ακύρωσε το τέρμα για χέρι του παίκτη των «βυσσινί».

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ασπρόμαυροι» ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη καλή στιγμή που δημιούργησαν. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Γιώργο Γιακουμάκη στα αριστερά, ο τελευταίος γύρισε παράλληλα, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος βρήκε λίγο την μπάλα με το δεξί του χέρι αλλά την έστειλε στο στήθος του Χατσίδη που μπήκε με εκείνη στα δίχτυα για το 0-1 στο 14’.

Το παιχνίδι ήταν δυνατό και καθαρό, χωρίς όμως ευκαιρίες για τις δυο ομάδες. Ακόμη κι εκείνη του Γιακουμάκη στο 32’, που αστόχησε από τη μικρή περιοχή, θεωρείται ως μη γενόμενη καθώς ο 31χρονος φορ ήταν εκτεθειμένος. Η φάση του 37’, πάντως, ήταν «καθαρή», με τον Γιακουμάκη να κοντρολάρει και να σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά να αστοχεί.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έφυγε στην αντεπίθεση, γύρισε στον Πιόνε Σίστο, εκείνος κοντρόλαρε και σούταρε με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γίρι Παβλένκα – έμεινε να παρακολουθεί. Με τον Γιάνι Ατανάσοφ να μοιράζει ωραία το παιχνίδι, η ΑΕΛ ήταν απειλητική βγάζοντας περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Αντώνη Τσιφτσή να περνάει στη θέση του Παβλένκα που τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Σαγκάλ. Καθώς τα λεπτά κυλούσαν, ο Σάββας Παντελίδης άρχισε με τις αλλαγές του να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Και δικαιώθηκε άμεσα. Από φάουλ του Γκαέλ Κακουτά, που μόλις είχε μπει στο ματς κάνοντας το ντεμπούτο του, η μπάλα έφτασε στον Σαγκάλ που γύρισε άμεσα και με το αριστερό νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1 στο 62’.

Βλέποντας την ΑΕΛ να έχει πάρει το πάνω χέρι, ο Ράζβαν Λουτσέσκου πέρασε στο ματς και δεύτερο φορ – τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος στο 74’ δεν μπόρεσε να βάλει καλά το πόδι του σε γύρισμα του Μαντί Καμαρά, στέλνοντας άουτ την μπάλα.

Στο 90’ οι «βυσσινί» απώλεσαν τεράστια ευκαιρία για να κάνουν την ανατροπή. Από βαθιά μπαλιά, ο Τσιφτσής βγήκε εκτός εστίας, δεν έδιωξε την μπάλα καλά, αλλά ο Κακουτά έχασε την ισορροπία του και πλάσαρε άουτ σε κενή εστία.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε η φάση του αγώνα. Ο Σάββας Μούργος πήρε την μπάλα εντός περιοχής, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Τζόντζο Κένι, στην προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Αρχικά, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έδειξε σέντρα, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Σπυρίδων Ζαμπαλάς) και on field review το γκολ ακυρώθηκε.

Γκολ: 62' Σαγάλ / 14' Χατσίδης
Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Κίτρινες: Μπατουμπινσικά, Ατανάσοφ, Μασόν, Αναγνωστόπουλος.
ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν (89’ Αποστολάκης), Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ατανάσοφ, Σαγκάλ (82’ Μούργος), Ναόρ, Σίστο (59’ Κακουτά), Τούπτα (89’ Πέρες).
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46’ Τσιφτσής), Σάντσες (87’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ (68’ Καμαρά), Χατσίδης (68’ Γερεμέγεφ), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

