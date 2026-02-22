Πτολεμαΐδα: Ευχάριστα νέα για τον 17χρονο που τραυματίστηκε από κροτίδα - Επιτυχημένο το χειρουργείο
Οι γονείς του 17χρονου που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αφέθηκαν ελεύθεροι
Ευχάριστα είναι τα νέα για τον ανήλικο που τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα το Σάββατο (21/02).
Ο 17χρονος υπεβλήθη σε χειρουργείο, από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είχε θετική κατάληξη, και δεν θα χάσει κανένα άκρο του.
Οι γιατροί περιμένουν έως την πλήρη ανάρρωσή του, ώστε να δουν τη λειτουργικότητα του αντίχειρα μετά την οστεοσύνθεση.
Οι γονείς του 17χρονου που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
