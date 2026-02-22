Ηράκλειο: Ξεπέρασαν τα 6 εκατ. κυβικά τα αποθέματα του φράγματος Φανερωμένης - «Ανάσα» για τη Μεσαρά

Σημαντική ενίσχυση των αποθεμάτων νερού καταγράφεται στο φράγμα Φανερωμένης στο Ηράκλειο, με τον όγκο να έχει πλέον ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δίνοντας μια ουσιαστική ανάσα στον κάμπο της Μεσσαράς καθώς και στους παραγωγούς της περιοχής.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, η συνολική χωρητικότητα του φράγματος ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 17 εκατομμύρια. Από αυτά, ένα όριο ασφαλείας της τάξης του 1,5 έως 2 εκατομμυρίων κυβικών διατηρείται σταθερά, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμα περίπου 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για αξιοποίηση, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα θα διατεθούν για τους ξηρικούς αναδασμούς και τις καλλιέργειες που εξαρτώνται αποκλειστικά από το φράγμα, ενώ τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια κυβικά προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών του κάμπου.

«Δίνει μια ανάσα, ξεκάθαρα», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι τα αποθέματα θα αυξηθούν περαιτέρω, καθώς το φράγμα συνεχίζει να τροφοδοτείται με νερό και αναμένονται νέες βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις φετινές βροχές, οι οποίες, όπως είπε, έχουν ήδη φτάσει ή και ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές τα 600 χιλιοστά, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν 10 χρόνια. Κατά τα προηγούμενα χρόνια, τα αντίστοιχα ύψη βροχόπτωσης κυμαίνονταν σημαντικά χαμηλότερα, μεταξύ 200 και 400 χιλιοστών, γεγονός που καθιστά τη φετινή χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων.

Ο δήμαρχος Φαιστού υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την άρδευση, ωστόσο η διαχείριση του νερού παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την πορεία των αποθεμάτων και των καιρικών συνθηκών.

Διαβάστε επίσης