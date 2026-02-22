Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συντάραξε τη Μαλαισία την Κυριακή (22/02).

Ο σεισμός σημειώθηκε 55 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Kota Belud της Μαλαισίας, στο νησί του Βόρνεο, τμήματα του οποίου διοικούν η Ινδονησία και το Μπρουνέι.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:57 (ώρα Ελλάδος), με εστιακό βάθος 620 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Παρά την σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η χώρα βρίσκεται πάνω στο «δαχτυλίδι της φωτιάς», μία εξαιρετικά σεισμογενή και ηφαιστειογενή περιοχή που περικλύει τα παράλια του Ειρηνικού Ωκεανού.