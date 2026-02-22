Άρης – Κηφισιά 1-1: Παλικαρίσιος βαθμός για την ομάδα των βορείων προαστίων

Αν και βρέθηκε να χάνει στο ματς η ομάδα του Λέτο «απάντησε» άμεσα και πήρε σημαντικό βαθμό για τη σωτηρία – Δοκάρι στο τέλος είχαν οι γηπεδούχοι που αποδοκιμάστηκαν.

Άρης – Κηφισιά 1-1: Παλικαρίσιος βαθμός για την ομάδα των βορείων προαστίων
Τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία για τον Άρη που σε μια ακόμη αγωνιστική έμεινε χωρίς νίκη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την μαχητική Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και το τελικό 1-1 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Με τον λίγο κόσμο των «κίτρινων» που ήταν στις εξέδρες, να αποδοκιμάζει έντονα στο τέλος του παιχνιδιού.

Οι γηπεδούχοι είχαν τα ηνία της αναμέτρησης, ενώ κατάφεραν να προηγηθούν με όμορφο γκολ του Γκαρέ. Που ήταν και το πρώτο του με την φανέλα του Άρη. Αλλά δεν κράτησαν τη χαρά τους για αρκετή ώρα, καθώς τρία λεπτά μετά ισοφαρίστηκαν από τον Χριστόπουλο, στην πρώτη ουσιαστική απειλή της Κηφισιάς στο τέλος του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν την πρωτοβουλία, όμως το άγχος φαινόταν να τους βαραίνει τα πόδια. Δυσκολεύονταν σημαντικά να δημιουργήσουν φάσεις και την σπουδαιότερη όλων την είχαν λίγο πριν την συμπλήρωση των 90’. Με τον Αλφαρέλα να έχει δοκάρι και στη συνέχεια τον Καντεβέρε να αστοχεί.

Υπήρξε υπόδειξη υπέρ του Άρη για πέναλτι που άλλαξε μέσω VAR, ενώ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ γκολ της Κηφισιάς. Έτσι οι Θεσσαλονικείς έχουν 28 βαθμούς και είναι στην 6η θέση, ενώ η Κηφισιά ανέβηκε στους 21 μαζί με Παναιτωλικό και ΑΕΛ, στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Ο Ράτσιτς προσπάθησε να απειλήσει με δυνατό σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

19’ Νέο σουτ από τον Σέρβο μέσο, εντός περιοχής αυτή τη φορά, δεν κατάφερε να βρει στόχο.

41’ Γκολ 1-0: Πανέμορφο τέρμα για τους γηπεδούχους! Ο Γκαρέ έκανε ωραία ντρίπλα και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη!

44’ Γκολ 1-1: Άμεση «απάντηση» η Κηφισιά! Κίνηση του Χριστόπουλου στο πρώτο δοκάρι, πλάσαρε από τη μικρή περιοχή και νίκησε τον Διούδη!

46’ Ο Τεχέρο αμαρκάριστος έκανε το σουτ, ο Ξενόπουλος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

50’ Ο Καντεβέρε έκανε κεφαλιά, ο διαιτητής θεώρησε πως η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κονατέ και υπέδειξε πέναλτι. Μετά από ειδοποίηση του VAR έκανε έλεγχο της φάσης και ακύρωσε την απόφαση.

56’ Χωρίς πίεση ο Πόμπο σούταρε αδύναμα και ο Διούδης μάζεψε την μπάλα δίχως να ανησυχήσει.

63’ H Κηφισιά σκόραρε με τον Πόμπο να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Όμως μετά από εξέταση της φάσης, το τέρμα ακυρώθηκε από το VAR για φάουλ του Μπένι στον Τεχέρι.

67’ Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, ωραία απόκρουση του Ξενόπουλου σε κόρνερ.

82’ O Αλφαρέλα βρήκε κάθετα τον Καντεβέρε, με το σουτ του τελευταίου να σταματά στην προβολή του Λαρουσί.

83’ Μακρινό σουτ του Πόμπο, η μπάλα πέρασε άουτ.

89’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Αλφαρέλα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Καντεβέρε από πλεονεκτική θέση αστόχησε.

90+4’ Ο Θεοδωρίδης σε καλή θέση για να απειλήσει, σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Δώνης, Ράτσιτς, Νινγκ – Κονατέ, Σιμόν, Αμανί.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Τεχέρο, Σούντμπεργκ (78’ Ρόουζ), Ράτσιτς, Γένσεν (62’ Νινγκ), Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα), Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Δώνης (62’ Μπουσαϊντ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε (34’ Μπένι), Νούνελι (86’ Σιμόν), Πέρεθ (66’ Εμπό), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης), Λαρουσί (86’ Πόκορνι), Αμανί.

