Νάουσα: «Πλημμύρισε» από επισκέπτες η πόλη για το παραδοσιακό δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν σήμερα στη Νάουσα για να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό αποκριάτικο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί στο παραδοσιακό κτήριο του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», στο πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», στην περιοχή «Μπατάνια», όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αναφορά στην ιστορία του εθίμου, καθώς και ξενάγηση στον χώρο.

Στη συνέχεια, στο Δημαρχείο Νάουσας έγινε το καθιερωμένο «προσκύνημα». Τέσσερα μπουλούκια -ένα του Ομίλου «Νταβέλης» και τρία του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες»- έλαβαν διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη, προκειμένου να ακολουθήσουν την καθορισμένη διαδρομή τους στην πόλη.

Το παραδοσιακό αποκριάτικο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» στη Νάουσα ΑΠΕ-ΜΠΕ - Δήμος Νάουσας

Το απόγευμα, στην Πλατεία Αλωνίων, πραγματοποιήθηκε το συγκινητικό «βγάλσιμο» του «πρόσωπου», μία από τις κορυφαίες στιγμές της Αποκριάς της Νάουσας. Ακολούθησε χορός με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου που συνόδευε τα μπουλούκια, ενώ στο πιο κατανυκτικό μέρος του εθίμου, από τα Αλώνια έως τον Στραβό Πλάτανο, τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγούδησαν τις παραδοσιακές πατινάδες, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα.

Στην Πλατεία Καρατάσου πραγματοποιήθηκε αποκριάτικη μουσική συναυλία και παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική μπάντα «Macho Band», δίνοντας ζωντάνια και παλμό στην εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης.

Πλήθους κόσμου που συνόδευε τα μπουλούκια - Νάουσα ΑΠΕ-ΜΠΕ - Δήμος Νάουσας

