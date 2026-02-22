Κρήτη: Αντιδήμαρχος τραυματίστηκε στο φαράγγι του Ζαρού - Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας αντιδήμαρχος της Κρήτης την Κυριακή (22/02), όταν τραυματίστηκε σε φαράγγι του Ζαρού κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ο αντιδήμαρχος Φαιστού, Κωστής Μανιουδάκης, πήγε για αναρρίχηση στο φαράγγι του Ζαρού.

Κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης ο κ. Μανιουδάκης γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και έξι άνδρες που εντόπισαν τον αντιδήμαρχο και τον μετέφεραν υποβασταζόμενο σε ασφαλές σημείο όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο καθώς έφερε τραύματα στο πόδι. Ευτυχώς, η υγεία του αντιδημάρχου δεν κινδυνεύει.

