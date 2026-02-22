ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Για πρώτη φορά βασικός ο Γκεοργκίεφ - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός θα πραγματοποιήσει ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τον επέλεξε στη βασική ενδεκάδα για το ΑΕΚ – Λεβαδειακός της 22ης αγωνιστικής στη Super League.
