Αφροδίτη: Εντοπίστηκε το πρώτο γιγαντιαίο ηφαιστειακό σπήλαιο στον γειτονικό πλανήτη

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει την ύπαρξη υπόγειων αγωγών λάβας τεραστίων διαστάσεων, επιβεβαιώνοντας επιστημονικές υποθέσεις δεκαετιών μέσω επανεξέτασης δεδομένων της NASA

Αν και η παρουσία ηφαιστείων στην επιφάνεια της Αφροδίτης είναι ευρέως γνωστή, η ύπαρξη υπόγειων στοών παρέμενε μέχρι σήμερα μια θεωρία. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications επιβεβαίωσε τον εντοπισμό του πρώτου ηφαιστειακού σπηλαίου στον πλανήτη, χάρη στην ανάλυση δεδομένων ραντάρ από τη δεκαετία του '90.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Leonardo Carrer, Elena Diana και Lorenzo Bruzzone, επανεξέτασαν εικόνες της ιστορικής αποστολής Magellan της NASA. Η ανακάλυψη εντοπίστηκε στη δυτική πλευρά του Nyx Mons, ενός ηφαιστείου τύπου «ασπίδας» με διάμετρο 362 χιλιομέτρων.

Ένας υπόγειος κόσμος τιτάνιων διαστάσεων

Οι επιστήμονες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σπηλιά χάρη σε μια κατάρρευση τμήματος της οροφής ενός «σωλήνα λάβας», δημιουργώντας ένα άνοιγμα γνωστό ως «φεγγίτη». Η ανάλυση των σημάτων ραντάρ αποκάλυψε μια μοναδική ασυμμετρία, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη ενός οριζόντιου κενού κάτω από την επιφάνεια.

Τα μεγέθη που καταγράφονται είναι εντυπωσιακά:

  • Διάμετρος: Το σπήλαιο έχει άνοιγμα περίπου 1 χιλιομέτρου.

  • Βάθος και μήκος: Το ραντάρ διείσδυσε σε βάθος 300 μέτρων, ενώ εκτιμάται ότι το συνολικό σύστημα στοών μπορεί να εκτείνεται σε μήκος 45 χιλιομέτρων.

Αυτές οι δομές σχηματίζονται όταν η εξωτερική στοιβάδα της λάβας ψύχεται και στερεοποιείται, δημιουργώντας έναν μονωτικό φλοιό κάτω από τον οποίο το μάγμα συνεχίζει να ρέει. Όταν η ροή σταματά, απομένει ένα κενό τούνελ. Η χαμηλή βαρύτητα και η πυκνή ατμόσφαιρα της Αφροδίτης φαίνεται πως ευνοούν τη δημιουργία στοών πολύ μεγαλύτερων και πιο ανθεκτικών από αυτές της Γης ή της Σελήνης.

Νέα εποχή στην εξερεύνηση της Αφροδίτης

Η επιτυχία της έρευνας υποδηλώνει ότι πολλές παρόμοιες δομές μπορεί να παραμένουν αόρατες λόγω της χαμηλής ανάλυσης των παλαιότερων δεδομένων. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις μελλοντικές αποστολές EnVision και VERITAS.

Τα νέα διαστημικά σκάφη θα είναι εξοπλισμένα με ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας, ικανά να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος σε βάθος εκατοντάδων μέτρων. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα όργανα αυτά θα μπορούν να εντοπίσουν ανέπαφους σωλήνες λάβας μακριά από τα σημεία κατάρρευσης, προσφέροντας μια νέα οπτική για τη γεωλογική δραστηριότητα του πλανήτη.

*Με πληροφορίες από okdiario

