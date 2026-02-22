Κρήτη: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων

Η σορός περισυνελέγη και μεταφέρεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Newsbomb

Κρήτη: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πτώμα περισυνελέγη και μεταφέρεται από πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες σημειώθηκε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες, και εντοπίστηκαν τρεις σοροί.

