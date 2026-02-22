Κρήτη: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων
Η σορός περισυνελέγη και μεταφέρεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πτώμα περισυνελέγη και μεταφέρεται από πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Υπενθυμίζεται ότι χθες σημειώθηκε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες, και εντοπίστηκαν τρεις σοροί.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 0-1: Γρήγορο προβάδισμα με Χατσίδη
18:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1: Νίκη ελπίδας για την ομάδα των Σερρών
18:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων
17:51 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Το ζεϊμπέκικο της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοζάνη - Ποιο τραγούδι χόρεψε - Βίντεο
09:06 ∙ LIFESTYLE