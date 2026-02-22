Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στον κόσμο: «Κάθε γήπεδο μοιάζει με το σπίτι μας»

Ευχαριστήριο μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προς τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο Ηράκλειο.



Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στον κόσμο: «Κάθε γήπεδο μοιάζει με το σπίτι μας»




Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε τον 22ο τίτλο του για το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με απόλυτη κυριαρχία στον τελικό του Allwyn Final 8 στο Ηράκλειο Κρήτης, έναντι του Ολυμπιακού.

Η ομάδα δεν ήταν μόνο δυνατή στο παρκέ, αλλά και ο κόσμος της έδωσε δυναμικό παρών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία.

Η παρουσία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ήταν καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς οι «πράσινοι» οπαδοί γέμισαν τις εξέδρες με ενθουσιασμό και πάθος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media την ευγνωμοσύνη της για αυτή τη στήριξη, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του κόσμου στο Ηράκλειο.

Σε ένα ειδικό βίντεο και μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η ομάδα υπογράμμισε το αίσθημα ενότητας και το δέσιμο με τους οπαδούς, επισημαίνοντας ότι σε κάθε γήπεδο η φανέλα του Παναθηναϊκού τιμάται με τη στήριξη των φιλάθλων της.

«Όπου κι αν παίζουμε, είστε πάντα στο πλευρό μας. Στα πέταλα ολόκληρης της Γης κρατάτε την πράσινη σημαία μας ψηλά και αποδεικνύετε το πόσο ξεχωριστοί είστε! Σας ευχαριστούμε που κάνετε κάθε γήπεδο να μοιάζει με το σπίτι μας! Η Κρήτη είναι πράσινη, Παναθηναϊκέ!» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που συνεχίζει να ενισχύει το προφίλ του στο ελληνικό μπάσκετ. Η στήριξη του κόσμου, ειδικά σε διοργανώσεις όπως το Final 8, αποδεικνύεται κρίσιμο στοιχείο για την ομάδα, ενισχύοντας το ηθικό και την απόδοσή της.

Με την κατάκτηση αυτή, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαιώνει τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και θέτει τις βάσεις για νέες επιτυχίες στη συνέχεια της σεζόν. Η σύνδεση με τους φιλάθλους παραμένει ισχυρή και αποτελεί κίνητρο για την ομάδα να συνεχίσει να προσφέρει μεγάλες στιγμές και τίτλους.

