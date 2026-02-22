LIVE ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Ένα από τα τελευταία «πράσινα» χαρτιά για τετράδα

Στο άδειο λόγω τιμωρίας Παγκρήτιο Στάδιο, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας του Ηρακλείου έχει τεράστιο πρέπει κυρίως για τους φιλοξενούμενους. Καθώς έχουμε φτάσει στην 22η… στροφή της Super League και τα περιθώρια στενεύουν πλέον.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα σε ακόμη ένα ματς, προέρχεται από την ισοπαλία στη Λεωφόρο με την ΑΕΛ. Οπότε θέλει πάση θυσία τους τρεις βαθμούς, ειδικά απ’ τη στιγμή που ο Λεβαδειακός δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΚ.

Από την άλλη ο ΟΦΗ είναι σε… καλό φεγγάρι. Με την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου και τα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι στην 8η θέση και στόχος της είναι το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη φετινή σεζόν, καθώς το ματς της Λεωφόρου που ήταν προγραμματισμένο για την πρεμιέρα, είχε αναβληθεί.

