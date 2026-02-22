Νέο κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν: «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία, Ιρανική Δημοκρατία» φωνάζουν οι φοιτητές

Νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ξεκίνησαν φοιτητές στο Ιράν το Σάββατο (21/02), οι πρώτες μεγάλης κλίμακας κινητοποιήσεις από τον Ιανουάριο, τις οποίες το καθεστώς της Τεχεράνης κατέστειλε με τη βία, με χιλιάδες άτομα να χάνουν τη ζωή τους.

Σε βίντεο που επαληθεύθηκαν από το BBC καταγράφηκαν διαδηλώσεις στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο Sharif στην Τεχεράνη το Σάββατο )21/02). Αργότερα, οι διαδηλωτές εθεάθησαν να συμπλέκονται με υποστηρικτές της κυβέρνησης.

BREAKING:



Islamic regime Basij militias just stormed the Sharif University of Technology in Tehran.



There are now running battles on campus between anti-regime student protesters and the Islamist militia. pic.twitter.com/gKwmE2Xze5 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026

Διαμαρτυρίες αναφέρθηκαν και σε άλλα πανεπιστήμια στην Τεχεράνη και αλλού, με φοιτητές να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τους χιλιάδες που σκοτώθηκαν από τις αρχές τον περασμένο μήνα.

Σε βίντεο που έλαβε η οργάνωση United Students από τη διαδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, οι φοιτητές φώναζαν συνθήματα όπως «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία, Ιρανική Δημοκρατία» και «Θάνατος στον καταπιεστή, είτε είναι βασιλιάς είτε αγιατολάχ».

Αυτό συμβαίνει την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επέμβασης.

Σε άλλο βίντεο καταγράφηκε η παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής στο πανεπιστήμιο Ferdowsi στο Mashhad, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους υποψιάζονται ότι το Ιράν προχωρά προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, κάτι που το Ιράν πάντα αρνείται.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν την Τρίτη στην Ελβετία και δήλωσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ωστόσο, παρά την αναφερόμενη πρόοδο, ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι ο κόσμος θα μάθει «εντός των επόμενων, πιθανώς, 10 ημερών» αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν ή αν οι ΗΠΑ θα προβούν σε στρατιωτική δράση.

