Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1: Νίκη ελπίδας για την ομάδα των Σερρών

Τα «λιοντάρια» μείωσαν την απόστασή τους από τη ζώνη σωτηρίας στους 8 βαθμούς και συνεχίζουν την προσπάθεια για το… θαύμα – Σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα οι Βολιώτες.

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1: Νίκη ελπίδας για την ομάδα των Σερρών
Δεύτερο ματς με αποτέλεσμα για τον Πανσερραϊκό και αυτή τη φορά νικηφόρο μάλιστα. Έτσι οι Σερραίοι μετά το 2-1 επί του Βόλου στην έδρα τους, αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους – παραμένουν λίγες – για τη «μάχη» της παραμονής στην κατηγορία.

Η ομάδα της Μακεδονίας προηγήθηκε δύο φορές, είχε δοκάρι και εκμεταλλεύτηκε την κακή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος της Μαγνησίας. Με το αποτέλεσμα αυτό ο Βόλος είναι πλέον στους 12 βαθμούς και απέχει 8 από τη σωτηρία (4 από τον Asteras Aktor που είναι 13ος). Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στους 26 και την 7η θέση.

Το φιλμ του αγώνα

11’ Ο Χουάνπι εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Κάργας έκανε την κεφαλιά, ο Ουρτάδο δεν πρόλαβε την μπάλα με προβολή και χάθηκε η ευκαιρία.

14’ Ο Γκονζάλες επιχείρησε σουτ, με τον Τιναλίνι να αποκρούει.

19’ Γκολ 1-0: Πλάγιο άουτ με τον Φέλτες, η μπάλα στον Τεσέιρα ο οποίος βρήκε τον Ριέρα, με τον τελευταίο να κάνει δεξί πλασέ στα δίχτυα!

27’ Εξαιρετική προσπάθεια του Φέλτες, έφτασε στο ημικύκλιο της περιοχής και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει.

29’ Γκολ 1-1: Ο Μπουζούκης βρήκε τον Τζόκα στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, με το πλασέ που δοκίμασε υπό πίεση να καταλήγει στα δίχτυα για την ισοφάριση.

40’ Κακό σουτ του Τεϊσέιρα, ο Μπεν Σαλάμ έκανε τη σέντρα, ο Τσαούσης σούταρε με το αριστερό και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

54’ Ο Αμπάντα έκανε το γύρισμα, ο Γρόσδης σούταρε απ’ το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

55’ Γκολ 2-1: Ο Φέλτες με βαθιά μπαλιά βρήκε τον Ριέρα εκτός περιοχής, αυτός έδωσε δεξιά στον Μπεν Σαλάμ που με δεξί πλασέ έδωσε προβάδισμα στους Σερραίους!

67’ Ο Χουάνπι στο ημικύκλιο της περιοχής έκανε δυνατό σουτ, δεν βρήκε στόχο όμως.

73’ Εξαιρετική μπαλιά του Τζόκα στον Κόμπα, με το σουτ του τελευταίου να φεύγει άουτ.

89’ Ο Τσαούσης έκανε ωραία πάσα στον Τεϊσέιρα, αλλά ο τελευταίος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και έχασε την ευκαιρία.

90+2’ Ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε σουτ του Αμπαντα που βρήκε στον Λύρατζη και πέρασε κόρνερ. Μετά από παρέμβαση του VAR έκανε έλεγχο της φάσης και ακύρωση την απόφαση.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Κάλινιν – Ουρτάδο, Μπουζούκης, Κάργας.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (60’ Καρέλης), Μπεν Σαλάμ (83’ Λιάσος), Ριέρα (89’ Γκελασβίλι), Τεϊσέιρα.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον (80’ Μακνί), Φορτούνα (46’ Αμπάντα), Γρόσδης (61’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71’ Κόμπα), Τζόκα, Γκονζάλες (61’ Λάμπρου), Χουάνπι, Ουρτάδο.

