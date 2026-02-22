Το ζεϊμπέκικο της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοζάνη - Ποιο τραγούδι χόρεψε - Βίντεο

Η Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε στην Κοζάνη για τις Απόκριες, περνώντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με φίλους. Μάλιστα, ανάρτησε βίντεο στα social media, στο οποίο τη βλέπουμε να χορεύει ζεϊμπέκικο.

Η πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στο αποκριάτικο κλίμα της πόλης, επιλέγοντας να χορέψει το τραγούδι «Πρώτη φορά» της Ρένας Κουμιώτη, με μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

«Στην Κοζάνη, τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε, από τη Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους!» έγραψε στην ανάρτησή της, μοιράζοντας τις προσωπικές της στιγμές.