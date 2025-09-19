Ιστορικά υψηλά για την Wall Street: Άλμα στην μετοχή της Intel μετά το mega deal με την Nvidia
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε το ράλι της μετοχής της Intel (+22,7%) μετά την ανακοίνωση της επένδυσης 5 δισ. δολαρίων από τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 124,10 μονάδων (+0,27%), στις 46.142,42 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 209,39 μονάδων (+0,94%), στις 22.470,72 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,61 μονάδων (+0,48%), στις 6.631,96 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:58 ∙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Τραγωδία στο Δαμνιόνι - Νεκρή 68χρονη λουόμενη
23:52 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν
23:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημερομηνίες Πληρωμής Συντάξεων Οκτωβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα
23:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δοθεί - Ποιοι μένουν εκτός
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος