H Κίνα ενισχύει τον στόλο της: Σε υπηρεσία το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Fujian» του Πεκίνου

Το Fujian, το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας τέθηκε σε υπηρεσία λίγες ημέρες μετά από μια μεγάλη τελετή έναρξης λειτουργίας υπό την επίβλεψη του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Fujian, το τρίτο πολεμικό πλοίο της χώρας, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες που θα επιτρέπουν την εκτόξευση αεροπλάνων με υψηλότερες ταχύτητες.

Η καθέλκυσή του σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Πεκίνο, το οποίο πλέον διαθέτει το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο από άποψη αριθμού πλοίων. Η χώρα επεκτείνει το ναυτικό της με ιλιγγιώδη ταχύτητα υπό τον Σι, ασκώντας πίεση στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να συμβαδίσουν.

Το Fujian Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας

Το Fujian μπορεί να εκτοξεύσει τρεις διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών με τον ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη και το επίπεδο κατάστρωμα πτήσης του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το εγχώριας κατασκευής σκάφος μπορεί να μεταφέρει αεροπλάνα με βαρύτερα όπλα και φορτία καυσίμων, ώστε να μπορούν να χτυπήσουν εχθρικούς στόχους από μεγαλύτερη απόσταση, καθιστώντας το πιο ισχυρό από τα δύο πρώτα κινεζικά αεροπλανοφόρα, το Liaoning και το Shandong -που ήταν και τα δύο κατασκευασμένα από τους Ρώσους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν το Fujian ως «σημαντικό ορόσημο» στην ανάπτυξη του ναυτικού της Κίνας. Oι ΗΠΑ είναι η μόνη άλλη χώρα στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρο με το ίδιο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καταπέλτη με το Fujian.

Η τελετή για την έναρξη λειτουργίας του Fujian πραγματοποιήθηκε στην νότια επαρχία Χαινάν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Σι περιηγήθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου για να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοσή του στη θάλασσα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι ο Κινέζος πρόεδρος είχε λάβει προσωπικά την απόφαση να υιοθετήσει την τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικού καταπέλτη.

Τα δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι ο Σι μίλησε στους ναυτικούς που παρατάχθηκαν κατά μήκος του θαλάμου διακυβέρνησης και της αποβάθρας, χαιρετώντας και φωνάζοντας ταυτόχρονα: «Ακολουθήστε την εντολή του κόμματος, αγωνιστείτε για να κερδίσετε και τηρήστε καλή διαγωγή!»