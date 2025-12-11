Κίνα: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να μη τη βρει η σύζυγος του εραστή

Ένα βίντεο που καταγράφει την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας γυναίκας να κρυφτεί, ώστε να μην την πιάσει στα πράσα η σύζυγος του εραστή της, στην Κίνα, έχει γίνει viral.

Η γυναίκα κρέμεται κυριολεκτικά από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος, στον 10ο όροφο μίας πολυκατοικίας με τους σοκαρισμένους γείτονες να καταγράφουν την προσπάθειά της να μην βρεθεί στο κενό.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να της μιλάει από ένα παράθυρο πριν εξαφανιστεί. Κρατώντας το τηλέφωνό της, η γυναίκα αρχίζει να κατεβαίνει χρησιμοποιώντας σωλήνες αποχέτευσης και προεξοχές παραθύρων.

Σε μία επικίνδυνη κατάβαση φτάνει στο παράθυρο ενός γείτονα, όπου χτυπά επανειλημμένα για βοήθεια. Τελικά το παράθυρο ανοίγει και ένας ένοικος την τραβάει σε ασφαλές μέρος.

Τοπικές αναφορές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας πανικοβλήθηκε από την ξαφνική επιστροφή της συζύγου του και έσπρωξε την ερωμένη του στο μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να την κρύψει.

Δείτε το βίντεο