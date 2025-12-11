Σκάνδαλο Επστάιν: Άνω κάτω η σουηδική βασιλική οικογένεια - Αποκαλύψεις για συναντήσεις με τη Σοφία

Το σκάνδαλο Επστάιν απλώνει όπως φαίνεται μακριά τα πλοκάμια του, αγγίζοντας στους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης.

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στον βρετανικό βασιλικό Οίκο, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των τίτλων και προνομίων του πρώην πρίγκιπα Άντριου για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν και τις επαφές μαζί του, τώρα η σουηδική βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων, που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Η Βασιλική Αυλή επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι η πριγκίπισσα Σοφία, ως νεαρή σταρ ριάλιτι, είχε συναντήσει πολλές φορές τον μετέπειτα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη.

More updates on the connection between the now Princess Sofia of Sweden (she was Sofia Hellqvist at the time) and Jeffery Epstein. They met through her mentor, Swedish business woman Barbro Ehnbom. Epstein apparently donated to her scholarship fund ("Female Economist of the… pic.twitter.com/9T48zu1wxj — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) December 10, 2025

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοφία κινήθηκε σε κύκλους της διεθνούς υψηλής κοινωνίας – και γνώρισε επίσης τον Τζέφρι Έπσταϊν μέσω μιας Σουηδής επιχειρηματία.

Σε έρευνά της, η σουηδική καθημερινή εφημερίδα "Dagens Nyheter", αναφέρεται σε ανταλλαγή e-mail από το 2005 μεταξύ του Επστάιν και της Σουηδής επιχειρηματία Barbro Ehnbom, η οποία με τη σειρά της λέγεται ότι ήταν σε επαφή με τη Σοφία. Η «Dagens Nyheter» αναφέρει ότι ο Έπσταϊν μετέφερε περίπου 160.000 ευρώ σε ένα ίδρυμα για επιτυχημένες νεαρές γυναίκες που ίδρυσε η Ehnbom.

Die schwedische Prinzessin Sofia hatte offenbar mehrfach Kontakt zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein – eingefädelt durch eine Frau, die Mädchen vermittelt haben soll. https://t.co/JqDce5KIJP — stern (@sternde) December 10, 2025

Σε ένα email, η Ehnbom είπε στον Επστάιν για τη Σοφία και ρώτησε αν ήθελε να τη συναντήσει. Ο Επστάιν απάντησε ότι ήταν στην Καραϊβική και μπορούσε να της στείλει αεροπορικό εισιτήριο. Εκείνη την εποχή, η Σοφία θεωρούνταν τηλεοπτική σταρ και, σύμφωνα με την εφημερίδα, ήταν γνωστή φιγούρα στη νυχτερινή ζωή της Στοκχόλμης.

Το παλάτι επιβεβαίωσε...



Η Σοφία συνάντησε τελικά τον Επστάιν αρκετές φορές σύμφωνα με το δημοσίευμα. Δεν υπάρχει προσωπική δήλωση από την πριγκίπισσα μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η Βασιλική Αυλή σχολίασε λακωνικά στην εφημερίδα: «Η πριγκίπισσα Σοφία παρουσιάστηκε στο εν λόγω άτομο μερικές φορές γύρω στο 2005».

Η επιβεβαίωση προκαλεί αναταραχή, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι ύποπτο από την πλευρά της πριγκίπισσας Σοφία, ωστόσο λόγω της εξαιρετικά λεπτής φύσης του θέματος για τη βασιλική οικογένεια όπως αναφέρεται, αντιμετωπίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση.