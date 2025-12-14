«Έχει ξεφύγει η κρίση στη Δικαιοσύνη» - Βολές Φλωρίδη κατά πολιτικών για τοξικότητα

Η Γενική Συνέλευση των Εισαγγελέων έθεσε επί τάπητος την κρίση εμπιστοσύνης και τη στοχοποίηση, με τον Υπουργό Γ. Φλωρίδη να ζητά να αφεθεί ο θεσμός ανεπηρέαστος να κάνει τη δουλειά του.

Άγγελος Βουράκης

«Έχει ξεφύγει η κρίση στη Δικαιοσύνη» - Βολές Φλωρίδη κατά πολιτικών για τοξικότητα

Ο Γιώργος Φλωρίδης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών.

Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αμφισβήτηση, η απαξίωση και η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στη Δικαιοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε μια συγκυρία όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από μεγάλες ποινικές υποθέσεις αποκτά ολοένα και πιο συγκρουσιακά χαρακτηριστικά.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μίλησε ανοιχτά για μια κρίση στη Δικαιοσύνη που, όπως είπε, «έχει ξεφύγει» τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε ότι πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να μεταφέρουν τις δικές τους παθογένειες και αδυναμίες στον χώρο της Δικαιοσύνης, καλλιεργώντας ένα κλίμα τοξικότητας και συστηματικής υπονόμευσης του κύρους της.

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι, αντί το πολιτικό σύστημα να προβεί σε ουσιαστική αυτοκριτική, συχνά επιλέγει να στοχοποιεί τη Δικαιοσύνη, φτάνοντας ακόμη και σε απόπειρες απαξίωσης και υποταγής της. Όπως προειδοποίησε, η γενικευμένη απαξίωση της Δικαιοσύνης από πολιτικούς παράγοντες δεν πλήττει μόνο έναν θεσμό, αλλά συνιστά ευθεία απειλή για τη Δημοκρατία. «Η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι επί δεκαετίες επιτελεί τον ρόλο της υπό δύσκολες συνθήκες.

Απαντώντας σε παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων, ο υπουργός αναγνώρισε ότι η αναλογία εισαγγελέων σε σχέση με τον πληθυσμό δεν είναι ικανοποιητική, σε αντίθεση με την αναλογία των δικαστών, η οποία κρίνεται θετική. Παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίστηκε έγκαιρα και δεσμεύθηκε ότι θα γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική λύση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Ευάγγελος Μπακέλας, περιέγραψε με ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους το κλίμα στοχοποίησης και αμφισβήτησης που, όπως ανέφερε, βιώνουν καθημερινά εισαγγελείς και δικαστές. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά συγκεκριμένων προσώπων, αλλά πλήττουν την ίδια τη θεσμική υπόσταση της Δικαιοσύνης και, κατ’ επέκταση, τη δημοκρατική τάξη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καταγράφονται ευθείες και συχνά οργανωμένες επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένων λειτουργών της, οι οποίοι στοχοποιούνται από διαδίκους, συνηγόρους, θεσμικούς φορείς, αλλά και πολιτικά ή μη πρόσωπα, μέσω δημόσιων απαξιωτικών δηλώσεων και ισχυρισμών που αμφισβητούν νόμιμες και επιβεβλημένες υπηρεσιακές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον κ. Μπακέλα, οι επιθέσεις αυτές βασίζονται είτε σε ηθελημένη παραγνώριση είτε σε μη συγγνωστή άγνοια του νόμου, της δομής των εισαγγελικών αρχών και του τρόπου λειτουργίας τους, με αποκλειστικό στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο παράδοξο φαινόμενο κατά το οποίο, στην ίδια υπόθεση, καταγγέλλεται αρχικά ανύπαρκτη παρέμβαση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και, στη συνέχεια, όταν σχετικά αιτήματα δεν ικανοποιούνται —καθώς τέτοια παρέμβαση δεν νοείται— να καταγγέλλεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση η μη παρέμβαση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκε και η κριτική που ασκήθηκε για την ταχεία επεξεργασία δικογραφίας στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, παρότι αυτή ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης και ενδελεχούς αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού.

Ο πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι για πρώτη φορά η ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης αντιμετωπίστηκε αρνητικά, γεγονός που προκαλεί εύλογη έκπληξη και γεννά ερωτήματα ως προς τις πραγματικές επιδιώξεις ορισμένων αντιδρώντων. Τόνισε, πάντως, ότι η στοχοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης δεν πρόκειται να οδηγήσει σε εκφοβισμό ή αποθάρρυνσή τους κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους.

Τηλεοπτικές «δίκες» και επικοινωνιακή πίεση

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Μπακέλας αναφέρθηκε εκτενώς στο φαινόμενο της υποκατάστασης της ποινικής διαδικασίας από τις λεγόμενες «τηλεοπτικές δίκες». Όπως ανέφερε, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας υπερβολικής δημοσιότητας και κοινωνικής συμπαράταξης υπέρ συγκεκριμένων διαδίκων, με τη συνδρομή μέσων μαζικής ενημέρωσης και την επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων της δικογραφίας.

Κατήγγειλε πρακτικές που παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας και τη μυστικότητα της διαδικασίας, ακόμη και με έμμεση ή άμεση αποκάλυψη στοιχείων ταυτότητας θυμάτων και κατηγορουμένων, ακόμη και ανηλίκων. Όπως επισήμανε, πρόκειται για καταχρηστικές συμπεριφορές που ματαιώνουν τον σκοπό της ποινικής δίκης, ο οποίος δεν είναι άλλος από την έκδοση ορθών και δίκαιων αποφάσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων ξεκαθάρισε ότι «πορίσματα» τα οποία εκδίδονται με τη συνεχή και απαράδεκτη συμμετοχή διαδίκων και συνηγόρων, καθώς και με επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων της δικογραφίας, δεν έχουν καμία θέση στην ποινική διαδικασία και δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο τη διαμόρφωση της κρίσης των εισαγγελικών λειτουργών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματα της, τι να προσέξετε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Οδηγός έβγαλε τσεκούρι μετά από καβγά στην άσφαλτο

17:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε: Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Δεν θα είναι στον πάγκο με την Εφές

17:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Ολυμπιακός: Επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με οπαδό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Η δύσκολη έξοδος των «κιτρινόμαυρων» στο Αγρίνιο

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «Ένωση» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά επειδή δεν του άρεσε η μούρη μου», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το Αγρίνιο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: 20χρονη επέζησε 2η φορά από επίθεση ενόπλου σε σχολείο

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Έχει ξεφύγει η κρίση στη Δικαιοσύνη» - Βολές Φλωρίδη κατά πολιτικών για τοξικότητα

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής ο Πάτρικ Μπέβερλι

16:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, βρέθηκε καρδιά για μένα»: Η συγκινητική στιγμή που 11χρονη ανακοινώνει τη σωτήρια είδηση στον πατέρα της

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά επειδή δεν του άρεσε η μούρη μου», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ