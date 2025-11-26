Νέα εποχή για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες: Ριζική αναμόρφωση μετά από δεκαετίες προβλημάτων

Το νέο μοντέλο λειτουργίας των υπηρεσιών – Τι αλλάζει από το 2025 και μετά

Άγγελος Βουράκης

Νέα εποχή για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες: Ριζική αναμόρφωση μετά από δεκαετίες προβλημάτων
Newsbomb/Αρχείου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σκληρή κριτική για το «χαοτικό» παρελθόν των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο αναμόρφωσης που αλλάζει εκ βάθρων τη λειτουργία τους. Όπως ανέφερε, το προηγούμενο καθεστώς ήταν τόσο δυσλειτουργικό που ακόμη και δικαστικές αποφάσεις διαπίστωναν ότι συγκεκριμένες ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες επιστημονικές προδιαγραφές.

«Μιλάμε για οργάνωση από μηδενική βάση»

Ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι ο νόμος 5172/2025 θεσμοθετεί για πρώτη φορά ενιαία δομή για όλες τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες: δημιουργείται Γενική Διεύθυνση στο υπουργείο, ενώ συγκροτούνται περιφερειακές υπηρεσίες που βάζουν τέλος στη λειτουργία «μεμονωμένων και αποκομμένων» τμημάτων.

Η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου, Βίκυ Γιαβή, παρουσίασε εικόνες και δεδομένα που αποτύπωναν τη μέχρι σήμερα πραγματικότητα: υποβαθμισμένοι χώροι, ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά και χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η έκδοση ιατροδικαστικών εκθέσεων καθυστέρησε έως και πέντε χρόνια.

Τα μεγάλα προβλήματα του παρελθόντος

Για δεκαετίες, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες λειτουργούσαν χωρίς:

  • επιχειρησιακό σχεδιασμό,
  • σαφή καθοδήγηση,
  • συστηματικό έλεγχο,
  • αξιολόγηση προσωπικού,
  • επαρκή στελέχωση και σύγχρονο εξοπλισμό.

Αυτές οι ελλείψεις οδήγησαν σε χρονοβόρες διαδικασίες, αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις σε υποθέσεις υψηλής δημοσιότητας, υποστελεχωμένα νεκροτομεία, ακόμα και περιπτώσεις όπου σοροί παρέμεναν επί μήνες σε ψυκτικούς θαλάμους.

Ψηφιακό άλμα με τεχνητή νοημοσύνη

Εκτενή παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος έκανε ο Ηλίας Μαγκλόγιαννης, κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο ιατροδικαστικών δεδομένων, ενισχυμένο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο:

  • επιταχύνει τις διαδικασίες,
  • διασυνδέεται με άλλες κρατικές υπηρεσίες,
  • ενισχύει τη διαφάνεια,
  • τυποποιεί την παραγωγή ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει ακόμη και διεθνές πρότυπο, καθώς «ψηφιοποιεί και οργανώνει πλήρως μια υπηρεσία που μέχρι σήμερα λειτουργούσε κατακερματισμένα».

Το κόστος και η συζήτηση γύρω από αυτό

Το συνολικό κόστος της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά ανέρχεται σε 751.635 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, με πρόσθετη υποχρέωση εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων ύψους 100.000 ευρώ. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το έργο περιλαμβάνει αμοιβές ερευνητών και ανάπτυξη εφαρμογών που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις για την τριμελή επιτροπή επαναξιολόγησης ιατροδικαστικών εκθέσεων, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι αποτελεί «ουσιώδες θεσμικό εργαλείο» για την ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των γνωματεύσεων.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας των υπηρεσιών – Τι αλλάζει από το 2025 και μετά

  • Νεκροτομείο Αττικής
  1. 1.7.2026: Ενοποιείται το νεκροτομείο Αθήνας και Πειραιά.
  2. Θα στεγαστεί σε ενιαίο σύγχρονο χώρο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.
  3. Η προκήρυξη μίσθωσης χώρου αναμένεται έως το τέλος του μήνα.
  • Νέα ιατροδικαστική υπηρεσία Καβάλας
  1. 1.1.2026: Ξεκινά καθημερινή λειτουργία.
  2. Θα εξυπηρετεί Καβάλα και Δράμα, υπαγόμενη στο τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
  • Ιατροδικαστική υπηρεσία Πολυγύρου
  1. Έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2026.
  2. Δύο φορές την εβδομάδα τον χειμώνα, καθημερινή λειτουργία το καλοκαίρι.
  3. Εξυπηρέτηση νομού Χαλκιδικής, υπαγωγή στην υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας.
  4. Επιπλέον ιατρείο για κλινικά περιστατικά στα Νέα Μουδανιά.
  • Υπηρεσία Χαλκίδας
  1. Λειτουργεί ήδη από 1.11.2025.
  2. Εξυπηρετεί Εύβοια και Βοιωτία, με υπαγωγή στη Στερεά Ελλάδα.
  • Επιμόρφωση ιατροδικαστών
  1. 18.12.2025: Ξεκινά ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης μέσω της Heal Academy.
  2. Θεματολογία: παιδική κακοποίηση, ψυχολογική υποστήριξη πολιτών και σύγχρονες μεθοδολογίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή Δευτέρες 8, 15, 22 & 29 Δεκεμβρίου

18:04LIFESTYLE

10 σειρές και εκπομπές που έχουν το κοινό με το μέρος τους

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη, η αλήθεια στο φως», λέει η οικογένεια του 19χρονου

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Τζιτζικώστα - Τι συζήτησαν και τι δήλωσαν

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχαε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη - Εγκληματολόγος εξηγεί στο Newsbomb

17:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα εποχή για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες: Ριζική αναμόρφωση μετά από δεκαετίες προβλημάτων

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις του Σπανούλη και ο Τολιόπουλος

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Είναι πρόωρο να πούμε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία είναι κοντά

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν θα αγωνιστεί ο Όσμαν κόντρα στη Βοσνία, όπως αποκάλυψε ο Αταμάν

17:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή 338.080.255 ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 16χρονος στο Αιγάλεω μετά από καταδίωξη- Είχε στην κατοχή του κάνναβη και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορείται για απάτη η συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για να μην διαφύγει από την Ταϊλάνδη

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Νοεμβρίου

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία ADEL: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες στην Ήπειρο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχαε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί μου νεκρό

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη - Εγκληματολόγος εξηγεί στο Newsbomb

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Adel»: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Μαθράκι - Φωτογραφίες

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Είναι πρόωρο να πούμε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία είναι κοντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ