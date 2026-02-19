Συνάντηση Τασούλα – Ιερώνυμου: Στο επίκεντρο η κληρονομιά του προσφυγικού ελληνισμού

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο είχε σήμερα (19/02) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Μακαριώτατος συνοδευόταν από εκπροσώπους της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος: Τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο, Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Εμμανουήλ Βαρβούνη και τον Γραμματέα της Επιτροπής, Αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Μέντη.

Κατά τη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους τρεις τόμους των πρακτικών ισάριθμων επιστημονικών συνεδρίων που διοργάνωσε η Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Το Α’ Συνέδριο είχε ως τίτλο «Η κατάρρευση των Αυτοκρατοριών (1914-1923) και η Γενοκτονία των Χριστιανών από τους Οθωμανούς και τους Νεοτούρκους (Μικρά Ασία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, Αρμένιοι, Ασσύριοι κ.λπ.)» και ήταν αφιερωμένο στη Γενοκτονία του Ελληνισμού και των άλλων Χριστιανικών κοινοτήτων.

Το Β’ Συνέδριο είχε ως θέμα την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη από τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες μέχρι και τα δραματικά γεγονότα του 20ού αιώνα.

Το Γ’ Επιστημονικό Συνέδριο Μνήμης Μικρασιατικού Ελληνισμού είχε ως τίτλο «Η Κληρονομιά των Προσφύγων και η Νεοελληνική Κοινωνία του 20ού αιώνος. Θρησκευτικές παραδόσεις, συγγραφείς, τέχνη, σωματεία, διαφύλαξη της μνήμης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, πέρα από το ευρέως αναγνωρισμένο κοινωνικό της έργο, επιτελεί και υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο μέσω των συνεδρίων και των εκδόσεων, όπως συνέβη με τις δράσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά και όπως προετοιμάζεται ενόψει της επετείου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.