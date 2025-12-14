Μακελειό στο Σίδνεϊ: «Θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι - Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει», είπε Έλληνας κάτοικος

Μαρτυρία Έλληνα κατοίκου για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ

AP
Για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη φημισμένη παραλία του Σίδνεϊ, μίλησε ο Αλέξανδρος Καλτσάς, Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, λέγοντας πως «είμαστε όλοι παγωμένοι και αύριο το πρωί δεν θα βγαίνουν λόγια. Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει».

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται -μέχρι στιγμής- στους 16 ενώ πάνω από 30 είναι οι τραυματίες από την επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα, στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

«Τα αυστραλιανά Μέσα στην αρχή υπολόγιζαν ότι υπήρχε και τρίτος συνεργός, δεν έχει επαληθευτεί κάτι τέτοιο ακόμα. Αυτή η παραλία, είναι από τα πιο όμορφα μέρη και θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε στη γιορτή αυτή ή να περνάει από έξω, δεν ήταν κάτι μόνο για τους Εβραίους η συγκεκριμένη περιοχή, ήταν ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ήταν κάτι που ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν το περίμενε κανείς γιατί γενικά εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα με όλους μας», δήλωσε αρχικά ο κ. Καλτσάς.

«Ξέρω ότι αύριο θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι, θα μιλάμε στον διπλανό μας και δεν θα βγαίνουν τα λόγια. Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει. Είμαστε 160.000 Έλληνες στο Σίδνεϊ, δεν έχω μάθει αν υπήρχε κάποιος Έλληνας τραυματίας, αλλά έχω μια μικρή πληροφορία. Ο κουμπάρος μου είναι οδηγός ταξί στην Αυστραλία και ήταν εκεί, είχε πάρει τουρίστες και τους περνούσε από το σημείο και μου είπε ότι πέρασαν οι σφαίρες πάνω από το αυτοκίνητο και οι κραυγές του κόσμου του έχουν μείνει σαν ψυχικό τραύμα».

