Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επίθεση αντιποίνων εναντίον του ISIS στη Συρία

Με φόντο τη δολοφονία αμερικανών στρατιωτικών στην Παλμύρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις κατά του ISIS

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ο στρατός τους πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα» κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στη Συρία, σε αντίποινα για φονική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε ότι μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και πυροβολικό έπληξαν «περισσότερους από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία». Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αεροσκάφη της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιχείρηση έκανε χρήση «περισσότερων από 100 πυρομαχικών ακριβείας», με στόχο γνωστές υποδομές και αποθήκες όπλων του Ισλαμικού Κράτους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πλήττουμε πολύ δυναμικά» τα προπύργια του Ισλαμικού Κράτους, μετά την ενέδρα της οργάνωσης στις 13 Δεκεμβρίου στην Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός πολίτης που εργαζόταν ως διερμηνέας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Centcom – αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, τη βορειοανατολική Αφρική, καθώς και την κεντρική και νότια Ασία – ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση με την ονομασία Operation Hawkeye Strike ξεκίνησε την Παρασκευή στις 16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (21:00 GMT).

Ο επικεφαλής της Centcom, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να καταδιώκουν αμείλικτα τους τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν Αμερικανούς και τους εταίρους μας σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR), δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι «τουλάχιστον πέντε μέλη του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν» στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ της ανατολικής Συρίας, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής πυρήνα που ήταν υπεύθυνος για τη χρήση drones στην περιοχή.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας, Petra, ανακοίνωσε ότι η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της χώρας συμμετείχε στα πλήγματα, με στόχο να «αποτραπεί η απειλή εξτρεμιστικών ομάδων» για την ασφάλεια των γειτονικών χωρών της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής.

Το Ισλαμικό Κράτος δεν έχει σχολιάσει δημόσια. Το BBC σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τους στόχους των επιθέσεων.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η επιχείρηση «δεν είναι η αρχή ενός πολέμου – είναι μια δήλωση εκδίκησης».

«Αν στοχοποιήσετε Αμερικανούς – οπουδήποτε στον κόσμο – θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, γεμάτης άγχος ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας εντοπίσουν και θα σας σκοτώσουν αμείλικτα. Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν ο λοχίας Έντγκαρ Μπράιαν Τόρες Τοβάρ, 25 ετών, και ο λοχίας Γουίλιαμ Νέιθανιελ Χάουαρντ, 29 ετών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «προχωρούν σε πολύ σκληρά αντίποινα, όπως είχα υποσχεθεί, κατά των δολοφονικών τρομοκρατών που ευθύνονται».

Πρόσθεσε ότι η συριακή κυβέρνηση ήταν «πλήρως υποστηρικτική».

Η Centcom είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η φονική επίθεση στην Παλμύρα πραγματοποιήθηκε από ένοπλο του Ισλαμικού Κράτους, ο οποίος «εμπλέχθηκε και σκοτώθηκε». Τρεις ακόμη Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ενέδρα, με αξιωματούχο του Πενταγώνου να δηλώνει ότι αυτή σημειώθηκε «σε περιοχή που δεν ελέγχεται από τον Σύρο πρόεδρο».

Την ίδια ώρα, το SOHR υποστήριξε ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και η ταυτότητα του ενόπλου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Το 2019, συμμαχία συριακών δυνάμεων που υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ισλαμικό Κράτος είχε χάσει το τελευταίο εδαφικό προπύργιο που ήλεγχε στη Συρία. Έκτοτε, ωστόσο, η τζιχαντιστική οργάνωση έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να διαθέτει από 5.000 έως 7.000 μαχητές στη Συρία και το Ιράκ.

Αμερικανικά στρατεύματα διατηρούν παρουσία στη Συρία από το 2015, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τοπικών δυνάμεων και της εκστρατείας κατά του ΙΚ.

Η Συρία έχει πρόσφατα ενταχθεί σε διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Τον Νοέμβριο, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα – πρώην ηγέτης τζιχαντιστικής οργάνωσης, του οποίου οι δυνάμεις ανέτρεψαν το καθεστώς Άσαντ το 2024 – συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη ως την αρχή μιας «νέας εποχής» στις σχέσεις των δύο χωρών.

