Συρία: Εντάχθηκε στη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS - Τα «δώρα» του Τραμπ στον Αλ Σάρα

Η Συρία θα ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, σε μία σημαντική μετατόπιση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Η ανακοίνωση έγινε καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα στον Λευκό Οίκο - η πρώτη επίσκεψη από Σύρο ηγέτη στην ιστορία της χώρας.

Σε συνέντευξή του στο Special Report του Fox News, ο αλ-Σάρα δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν μέρος μιας «νέας εποχής» στην οποία η χώρα θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την υποστήριξή του στον αλ-Σάρα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν τρομοκράτης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Συρία θα είναι πλέον η 90ή χώρα που θα ενταχθεί στον παγκόσμιο συνασπισμό, ο οποίος στοχεύει στην εξάλειψη των στοιχείων του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους και στην αναχαίτιση της ροής ξένων μαχητών προς τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μαζί με τα υπουργεία Εξωτερικών και Εμπορίου, θα ανακοινώσουν νέα μέτρα για την άρση των οικονομικών περιορισμών στη Συρία και θα παράσχουν «σαφήνεια συμμόρφωσης για τους επενδυτές».

Στο πλαίσιο των μέτρων, η κυβέρνηση εκδίδει επίσης διάταγμα αναστολής 180 ημερών του λεγόμενου νόμου Caesar Act, ο οποίος από το 2019 είχε επιβάλει κυρώσεις στην πρώην κυβέρνηση της Συρίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αρκετές ώρες μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θέλουμε να δούμε τη Συρία να γίνεται μια χώρα που θα είναι πολύ επιτυχημένη». «Και πιστεύω ότι αυτός ο ηγέτης μπορεί να το κάνει», πρόσθεσε. «Πραγματικά το πιστεύω».

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Συρίας και ΗΠΑ έχουν ανασταλεί από το 2012, αν και οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν τώρα στη Συρία να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον. Αυτή είναι η τρίτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, μετά από μία που σημειώθηκε τον Μάιο στο περιθώριο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ένα δείπνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Η επίσκεψη του αλ-Σάρα στον Λευκό Οίκο ολοκληρώνει μια αξιοσημείωτη ανανέωση της εικόνας ενός πρώην τζιχαντιστή που μπαίνει πλέον στον Λευκό Οίκο. Πριν από λίγο καιρό, ήταν ηγέτης σε ένα παρακλάδι της Αλ Κάιντα - της ομάδας πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και πολλές άλλες - προτού διακόψει τους δεσμούς της.

Ακόμα και μέχρι φέτος, ήταν ο ηγέτης της «Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ», μιας ένοπλης ισλαμιστικής ομάδας την οποία οι ΗΠΑ θεωρούσαν επίσημα τρομοκρατική οργάνωση μέχρι πριν από τέσσερις μήνες, ενώ τον είχαν επικηρύξει με ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών αφαίρεσε την αλ-Σαράα από τον «ειδικά καθορισμένο παγκόσμιο κατάλογο τρομοκρατών» μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Αλλά από τότε που έγινε προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, ο αλ-Σάρα έχει προσπαθήσει να αλλάξει τη δημόσια εικόνα του καθώς προσπαθεί να ανοικοδομήσει τη Συρία, με ξένη υποστήριξη, μετά από 13 χρόνια πολέμου. «Είχε ένα δύσκολο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. «Και νομίζω, ειλικρινά, αν δεν είχες ένα δύσκολο παρελθόν, δεν θα είχες καμία ευκαιρία».

Στη συνέντευξή του, ο αλ-Σάρα είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ δεν συζήτησαν το παρελθόν του, αλλά επικεντρώθηκαν στο «παρόν και το μέλλον» της Συρίας, στην οποία ήταν «γεωπολιτικός» και οικονομικός εταίρος της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η διακυβέρνηση του αλ-Σαράα έχει αμαυρωθεί από δολοφονίες μελών της αλαουιτικής μειονότητας της Συρίας, καθώς και από θανατηφόρα βία ανάμεσα σε Σουνίτες Βεδουίνους μαχητέν και πολιτοφυλακές Δρούζων.

Έχει ορκιστεί να ξεριζώσει τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του που έχουν διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στον αλ-Σαράα, αναφερόμενος σε αυτόν ως «νέο, ελκυστικό άντρα» και «μαχητή». Τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, το οποίο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα βοηθούσε στην υποστήριξη της «πορείας της χώρας προς τη σταθερότητα και την ειρήνη».

Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι θα παρακολουθούσε τις ενέργειες της νέας συριακής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της «λήψης μέτρων για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ» και της αντιμετώπισης των «ξένων τρομοκρατών» και των ένοπλων ομάδων που δρουν στη χώρα.

Διαβάστε επίσης