Αχμέντ αλ Σαράα: Από εχθρός των ΗΠΑ, σύμμαχος - Η κρίσιμη συνάντηση του Σύρου προέδρου με τον Τραμπ

Είναι μια στιγμή που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από λίγα χρόνια, αλλά ο Σύρος πρόεδρος, Άχμεντ αλ Σαράα, έφτασε στην Ουάσινγκτον για μια σειρά από συναντήσεις-ορόσημο, οι οποίες θα κορυφωθούν με μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το ταξίδι του μέχρι σήμερα είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία για το πώς ένας άνθρωπος από διοικητής των τζιχαντιστών εξελίχθηκε σε πολιτικό άνδρα στην παγκόσμια σκηνή - που πλέον γίνεται δεκτός από το πιο ισχυρό έθνος του κόσμου. Ο Αχμέντ αλ Σαράα έγινε ηγέτης της Συρίας μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Πριν από αυτό, ήταν γνωστός με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι.

Κατά τη διάρκεια του βάναυσου εμφυλίου πολέμου της Συρίας, ήταν ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Μέτωπο Αλ Νούσρα, του συριακού παρακλαδιού της Αλ Κάιντα. Τότε, η σκέψη ότι θα πατούσε το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος και θα συναντούσε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ θα ήταν αδιανόητη. Υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Γιατί η διπλωματία ανατρέπεται; Μετά από 14 χρόνια σύγκρουσης που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης , η Συρία βρίσκεται σε χάος. Ο Σαράα, ως επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης - θεωρείται από τις ΗΠΑ ως ο κάτοχος της μεγαλύτερης ευκαιρίας να κρατήσει τη χώρα ενωμένη και να την εμποδίσει να ξαναβυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο και να μετατραπεί σε κράτος-παρία.

Αλλά για να γίνει αυτό, η Συρία πρέπει να αναδυθεί από το καθεστώς του παρία και σε αυτό στοιχηματίζουν οι ΗΠΑ και γι' αυτό είναι διατεθειμένες να προσφέρουν την υποστήριξή τους και μια «θερμή αγκαλιά» στον μεταβατικό πρόεδρο με το βεβαρυμένο παρελθόν.

Υποστηρίζοντας τον Σαράα, ελπίζουν ότι θα αφήσει πίσω το παρελθόν του και θα αναδειχθεί σε ηγέτη για όλου, ενώνοντας τη χώρα. Η Ουάσινγκτον πιστεύει επίσης οτι αν τον έχει στο πλευρό της, είναι λιγότερο πιθανό το Ιράν και η Ρωσία να μπορέσουν ξανά να αποκτήσουν ένα ισχυρό στρατηγικό έρεισμα στη χώρα. Έτσι, ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν εχθρός των ΗΠΑ τώρα εξυμνείται ως πιθανός σύμμαχος.

Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλα ερωτήματα. Έχει απορρίψει το εξτρεμιστικό του υπόβαθρο, λέγοντας ότι έκανε ό,τι έκανε λόγω των συνθηκών του εμφυλίου πολέμου. Αλλά από τότε που ανέλαβε την εξουσία, έχουν ξεσπάσει αιματηρές θρησκευτικές συγκρούσεις. Τον Ιούλιο, ξέσπασαν μάχες μεταξύ ένοπλων ομάδων Δρούζων και Βεδουίνων στη Σουέιντα .

Ήταν ένα σημάδι του πόσο εύθραυστη παραμένει η χώρα και εγείρει επίσης ανησυχίες για την ικανότητά του να γίνει ένας ηγέτης αποδεκτός και σεβαστός από όλους. Παρ 'όλα αυτά, ο Σαράα θεωρείται η καλύτερη ευκαιρία για τη σταθεροποίηση της Συρίας και κατ' επέκταση ενός σημαντικού μέρους της Μέσης Ανατολής.

Υπάρχει η κοινή αντίληψη οτι αν η Συρία μπει στη θέση της και ισορροπήσουν όλα τα κομμάτια της, θα είναι πιο εύκολο να συναρμολογηθεί και να συγκρατηθεί το υπόλοιπο παζλ. Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον είναι εξαιρετικά σημαντική και ιστορική. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους της Συρίας από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946.

Η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι, ωστόσο, η πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Ριάντ τον Μάιο, αλλά στη συνάντησή τους αργότερα σήμερα (10/11) θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων - ζωτικής σημασίας για την ανοικοδόμηση της Συρίας μετά τον πόλεμο - πώς η Συρία μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους , καθώς και μια πιθανή οδό για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Τα συμπεράσματα θα είναι συναρπαστικά καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συνεργάζονται με έναν πρώην μαχητή με τζιχαντιστικές διασυνδέσεις. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά αν πετύχει, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον ρόλο της Συρίας στην περιοχή από εχθρό των ΗΠΑ σε ισχυρό περιφερειακό σύμμαχο.

