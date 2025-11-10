Μπάσκετ με Αμερικανούς στρατηγούς έπαιξε ο πρόεδρος της Συρίας - Βίντεο

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έπαιξε μπάσκετ με ανώτερους Αμερικανούς στρατηγούς — τον επικεφαλής του CENTCOM Μπραντ Κούπερ και τον διοικητή της συμμαχίας κατά του ISIS Κέβιν Λάμπερτ.

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφαίρεσε τον αλ-Σαράα από τη λίστα τρομοκρατών, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει κάποτε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο Αλ-Σάρα αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να πιέσει για την πλήρη άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας.

Μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο αλ-Σαράα θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η ατζέντα περιλαμβάνει την απέλαση Συρίων εγκληματιών από τη Γερμανία και το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, τις οποίες οι νέες συριακές αρχές έχουν μέχρι στιγμής αφήσει ανέπαφες.

