Στις ΗΠΑ ο αλ Σάρα - Η πρώτη επίσκεψη Σύριου ηγέτη στον Λευκό Οίκο εδώ και μισό αιώνα

Η επίσκεψη του Άχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον τον καθιστά τον πρώτο αρχηγό κράτους της Συρίας που γίνεται δεκτός στην προεδρική κατοικία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική.

Ο Σύριος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάρα έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ του Σαββάτου και η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα.

Η άφιξη του Άχμεντ αλ-Σάρα στην Ουάσινγκτον σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης που στοχεύει στην επανένταξη της Συρίας στη διεθνή σκηνή μετά από χρόνια απομόνωσης.

Επιπλέον, αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Σύριου ηγέτη στην αμερικανική προεδρική κατοικία εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, ένα πρωτοφανές γεγονός υπό το καθεστώς Άσαντ.

Η συνάντηση με τον Τραμπ θα επιδιώξει να καθορίσει τον οδικό χάρτη για τη διμερή σχέση.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την πιθανή ένταξη της Συρίας στον διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του τζιχαντισμού, μια απόφαση που θα έθετε τη Δαμασκό σε διαφορετική θέση σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν της.

Αυτή θα είναι οι δεύτερη συνάντησή τους, καθώς προηγήθηκε εκείνη του Μαΐου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Πριν από τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Τραμπ ανακοίνωσε την άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεό στη Δαμασκό από το 2011.