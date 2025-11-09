Στις ΗΠΑ ο Αλ-Σάρα: Ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο

Νωρίτερα σήμερα στην Συρία, οι αρχές επέδραμαν κατά τοποθεσιών που σχετίζονται με το ισλαμικό κράτος,


Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμάντ Αλ-Σάρα, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη. Την άφιξή του μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας.

Ο Αλ-Σάρα αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη επίσκεψη προέδρου της Συρίας στον Λευκό Οίκο, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση δεδομένου του ότι ο Σάρα υπήρξε ηγέτης ένοπλης οργάνωσης που σχετιζόταν με την Αλ Νούσρα.

Όπως ανέφερε το συριακό πρακτορείο, η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα, που όμως αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα ασφαλείας και την συμμετοχή της χώρας του στον παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτους, του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα στην Συρία, οι αρχές επέδραμαν κατά τοποθεσιών που σχετίζονται με το ισλαμικό κράτος, με αποτέλεσμα 70 περίπου συλλήψεις. Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν 61 επιδρομές και συνέλαβαν 71 πρόσωπα ενώ κατασχέθηκαν εκρηκτικές ύλες και όπλα, είπε ο εκπρόσωπος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al Ekhbariya TV.



